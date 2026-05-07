Zürich - Digital Realty (NYSE: DLR), weltweiter Anbieter von Cloud- und Carrierneutralen Rechenzentrums-, Colocation- und Interconnection-Lösungen, gab bekannt, dass sein Rechenzentrum ZUR2 in Zürich als erstes Rechenzentrum weltweit mit dem PLATINUM Plus-Zertifikat der Swiss Datacenter Efficiency Association (SDEA) ausgezeichnet wurde. Die SDEA widmet sich der Verbesserung der Umweltwirkung von Rechenzentren und zertifiziert Unternehmen, die besonders ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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