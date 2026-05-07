Im SDAX gab es heute ein spannendes Rennen um die Spitzenposition: Siltronic, SUSS Micro Tec, SAF Holland und GFT Technologies lieferten sich über weite Strecken einen Schlagabtausch. Zum Handelsende setzte sich GFT Technologies an die Spitze. Der RuMaS Express-Service-Tipp Siltronic (ISIN: DE000WAF3001) landete am Ende auf Platz 3 - für RuMaS-Abonnenten ist das dennoch ein Volltreffer, denn das Kursziel wurde intraday erreicht bzw. überschritten.Das ...

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