Die Biotech-Gesellschaft Gilead Sciences hat am Donnerstagabend nach US-Börsenschluss die Zahlen für das erste Quartal des neuen Geschäftsjahres veröffentlicht. Trotz besser als erwarteter Vorgaben bei Umsatz und Ergebnis je Aktie taucht die Aktie nach der Vorlage der Zahlen ab.Im Auftaktviertel steigerte Gilead die Erlöse um vier Prozent auf 7,0 Milliarden Dollar. Analysten hatten nur 6,9 Milliarden Dollar auf dem Zettel. Neben dem soliden Geschäft mit HIV-Medikamenten sorgte das Krebsmedikament ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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