© Foto: DALLE (KI-Bild) - OpenAIEine Studie zu 29.078 US-Aktien und ihrer Buy-and-Hold-Gesamtrendite zwischen 1925 und 2023 zeigt, dass der Finanzdienstleistungskonzern S&P Global in 95 Jahren eine höhere Rendite erwirtschaftet hat als PepsiCo.Wer am 14.Februar 1929 1 US-Dollar in Aktien des US-Finanzdienstleistungskonzerns S&P Global investiert hätte, die Anteile bis zum 31. Dezember 2023 gehalten und sämtliche Dividenden konsequent wieder angelegt hätte, dessen Investment wäre am Ende theoretisch auf einen Wert von 128.787 US-Dollar gekommen. Das entspricht einer kumulierten Buy-and-Hold-Gesamtrendite von beeindruckenden 12.878.643,34 Prozent. Damit schneidet S&P Global besser ab als PepsiCo. Denn die PepsiCo-Aktie …Den vollständigen Artikel lesen
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