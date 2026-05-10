Ausblick für 2026Infineon erwartet laut Ausblick eine spürbare Verbesserung des Geschäftsverlaufs.Der Konzern rechnet mit höherem Umsatz und einem insgesamt besseren Ergebnis.WachstumstreiberNachfrage nach Halbleitern für KI-RechenzentrenProjekte rund um Energie- und Infrastruktur-AusbauFinanzieller EffektInfineon geht davon aus, dass nach laufenden Kosten und Investitionen mehr frei verfügbare Mittel im Unternehmen verbleiben.RuMaS-Einordnung: Potenzial ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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