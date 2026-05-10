Siltronic (ISIN: DE000WAF3001) legte am Freitag, 8. Mai, kräftig zu und setzte sich damit gleich in beiden Indizes an die Spitze. Das steckt hinter dem Sprung:Tagesplus (Xetra): +12,36 %Wochenschluss: 99,55 EuroTageshoch/Mehrjahreshoch: 99,55 EuroWochenbilanz: +24,91 % (Top-Performer der Woche)RuMaS-Update: Kursziel hoch und die 100-Euro-Marke zum Greifen nahAm Donnerstagabend wurde das Kursziel fücr die Siltronic-Aktie von 90,00 auf 100,00 Euro ...

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