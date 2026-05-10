Die Hochtief-Aktie (ISIN: DE0006070006) legte in der KW 19 um 20,08 % zu und war damit der Top-Performer im MDAX. Zum Wochenschluss am Freitag notierte das Papier bei 549,00 Euro; das Wochenhoch wurde am Mittwoch mit 554,00 Euro auf Xetra erreicht.StatusDie Aktie ist derzeit keine laufende RuMaS-Empfehlung. Ob ein Einstieg für Sie sinnvoll ist, entscheiden Sie bitte eigenständig. Wenn Sie unsere Einschätzung sowie aus unserer Sicht attraktive Einstiegspunkte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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