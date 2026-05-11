Amagvik AG / Schlagwort(e): Generalversammlung
MEDIENMITTEILUNG
Der Verwaltungsrat der Amagvik AG (BX Swiss: AMAN) beantragt den Aktionärinnen und Aktionären anlässlich der am 16. Juni 2026 stattfindenden ordentlichen Generalversammlung die Zuwahl von Jürgen Vieler als neues, drittes Mitglied des Verwaltungsrates.
Die beiden amtierenden Mitglieder des Verwaltungsrates, Joelkis Rosario und Hero M. Eden, werden zur Wiederwahl vorgeschlagen. Herr Rosario wird zur Wiederwahl als Präsident des Verwaltungsrates und Herr Eden zur Wahl als Mitglied des Vergütungsausschusses beantragt.
Kurzporträt Jürgen Vieler
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2324236 11.05.2026 CET/CEST