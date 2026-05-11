von Bob Buchheit Moneycab.com: Herr Bernard, warum trennt sich Sonova wieder von Sennheiser? Eric Bernard: Wir haben eine strategische Portfolioentscheidung getroffen, um Sonovas Fokus verstärkt auf Hörversorgung, Hörgeräte und Cochlea-Implantate zu richten. In diesen Bereichen sind unsere Innovationsprioritäten und unsere Marktpräsenz am stärksten. Das Consumer-Hearing-Geschäft Sennheiser Consumer Audio ist in einer anderen Kategorie mit eigenen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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