Emittent / Herausgeber: Goldinvest Consulting GmbH / Schlagwort(e): Bohrergebnis/Finanzierung

Gold Runner Exploration: Enge Struktur, riesiges Potenzial



11.05.2026 / 09:06 CET/CEST

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Wenn das Eis schmilzt, kommen verborgene Schätze ans Licht - und wenn modernste Geophysik durch dicke Vulkangesteinsschichten blickt, eröffnen sich riesige neue Lagerstätten-Potenziale. Genau diese faszinierende Kombination bietet Gold Runner Exploration ( CSE: GRUN | FRA: CE70 ). Das Unternehmen positioniert sich mit einem strategisch extrem smarten Portfolio in zwei der besten Bergbau-Jurisdiktionen der Welt: "High-Grade"-Chancen im kanadischen Golden Triangle treffen auf potenziell großvolumige Tiefen-Ziele in Nevada.



Das 8.471 Hektar große Flaggschiffprojekt des Unternehmens namens Golden Girl liegt im geologisch hochgradig relevanten Stikine-Gesteinspaket von British Columbia - nur 60 Kilometer westlich der Eskay Creek Mine und 20 Kilometer westlich der Snip Mine. Die eigentliche Sensation ist hier jedoch das Timing: Der fortschreitende Gletscherrückzug hat Flächen freigelegt, die jahrzehntelang physisch unerreichbar waren.



Auf exakt diesen neuen Flächen führte das B-ALL Syndicate, dessen Vorarbeiten bereits die erfolgreichen Goldexplorer Goliath Resources und Juggernaut Exploration ins Rampenlicht rückten, im Jahr 2024 erstmals Explorationen durch. Das Resultat ist ein gewaltiges, 12 mal 7 Kilometer großes, strukturell kontrolliertes Scherzonen-System.



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Gold Runner Exploration: Zwei Weltklasse-Reviere in einer Goldaktie





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