Die Commerzbank hat die Karten auf den Tisch gelegt. Im Rahmen der Vorstellung der Quartalszahlen hat die Frankfurter Bank am Freitag ihre neuen Ziele bis 2030 vorgestellt. Nun haben mehrere Analysehäuser die neuen Finanzziele unter die Lupe genommen und ihre Einschätzungen entsprechend aktualisiert.Das Wichtigste kurz und knapp • Die Commerzbank hat ihre neuen Finanzziele bis 2030 vorgelegt.• Mehrere Analysten haben ihre Einschätzungen zur Aktie daraufhin aktualisiert. • Die Kursziele reichen nun ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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