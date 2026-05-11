Und zwar mit dem Verkauf der Tochtergesellschaften Fabreeka und Tech Products an die VMC Group. 78 Mio. Euro sollen dafür über die Ladentheke gehen. Die Transaktion soll im dritten Geschäftsquartal abgeschlossen werden, sofern die Behörden dem Verkauf zustimmen. Mit dem Nettoerlös wird STABILUS dann vor allem Schulden abbauen und die Bilanz stärken. Die Ziele für das Gesamtjahr 2025/2026 bestätigte der Konzern trotz der geplanten Verkäufe.
Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info
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