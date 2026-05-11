EQS-News: Bijou Brigitte modische Accessoires Aktiengesellschaft
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
11.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Bijou Brigitte modische Accessoires Aktiengesellschaft
|Poppenbütteler Bogen 1
|22399 Hamburg
|Deutschland
|E-Mail:
|ir@bijou-brigitte.com
|Internet:
|https://group.bijou-brigitte.com/investor-relations/hauptversammlung/
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard), Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2325296 11.05.2026 CET/CEST