DJ PTA-AFR: VERTEQ SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG
Vorabbekanntmachung Finanzberichte gemäß ---- 114-117 WpHG
VERTEQ SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß ---- 114-117 WpHG
München (pta000/11.05.2026/15:17 UTC+2) - VERTEQ SE gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Bericht: Jahresfinanzbericht 2025 Berichtszeitraum: 01.01.2025 - 31.12.2025 Internet-Veröffentlichung: https://www.verteq.se Veröffentlichungsdatum: 12.05.2026
(Ende)
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May 11, 2026 09:17 ET (13:17 GMT)