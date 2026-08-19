DJ PTA-AFR: VERTEQ SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG
Vorabbekanntmachung Finanzberichte gemäß ---- 114-117 WpHG
VERTEQ SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß ---- 114-117 WpHG
München (pta000/19.08.2026/15:12 UTC+2) - VERTEQ SE gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Bericht: Halbjahresbericht 2026 Berichtszeitraum: 01.01.2026 - 30.06.2026 Internet-Veröffentlichung: https://www.verteq.se Veröffentlichungsdatum: 20.08.2026
(Ende)
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Aussender: VERTEQ SE Theresienstr. 1 80333 München Deutschland Ansprechpartner: Paul Arni Tel.: +49 89 2050085076 E-Mail: info@verteq.se Website: www.verteq.se ISIN(s): DE000A40Y557 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Hannover
[ source: https://www.pressetext.com/news/1787145120969 ]
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(END) Dow Jones Newswires
August 19, 2026 09:12 ET (13:12 GMT)