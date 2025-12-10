Anzeige
Mittwoch, 10.12.2025
China zieht den Stecker - Lithiumpreis explodiert, Südamerika wird zum Gamechanger
WKN: A40Y55 | ISIN: DE000A40Y557 | Ticker-Symbol: 6U0
Hannover
10.12.25 | 15:05
2,300 Euro
+15,00 % +0,300
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
VERTEQ SE Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
VERTEQ SE 5-Tage-Chart
Dow Jones News
10.12.2025 18:57 Uhr
234 Leser
PTA-PVR: VERTEQ SE: Veröffentlichung nach § 40 Abs. 1 WpHG

Veröffentlichung gem. -- 40 Abs. 1 WpHG

VERTEQ SE: Veröffentlichung nach -- 40 Abs. 1 WpHG

München (pta000/10.12.2025/18:24 UTC+1) - Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten 

Name:              VERTEQ SE 
Legal Entity Identifier (LEI): 984500EB69I5CE3BD081 
Straße, Hausnr:         Theresienstr. 1 
PLZ:              80333 
Ort:              München, Deutschland

2. Grund der Mitteilung Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Natürliche Person (Vorname, Nachname): Klaus Dieter Fleischer Geburtsdatum: 30.10.1944

4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechte, wenn abweichend von 3.

5. Datum der Schwellenberührung 10.12.2025

6. Gesamtstimmrechtsanteile 

Anteil Stimmrechte in %  Anteil Instrumente in %    Summe Anteile in %  Gesamtzahl der Stimmrechte 
          (Summe 7.a.)     (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)    (Summe 7.a. + 7.b.)     nach -- 41 WpHG 
   neu   77,00                         77,00          500.000 
  letzte   75,00                         75,00 
 Mitteilung

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (---- 33, 34 WpHG) 

ISIN    absolut direkt (-- 33  absolut zugerechnet (-- 34   direkt in % (-- 33  zugerechnet in % (-- 34 
            WpHG)            WpHG)           WpHG)          WpHG) 
DE000A40Y557 385.000                         77,00 
  Summe:                      385.000                       77,00

b.1. Instrumente i.S.d. -- 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG 

Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 
                            Summe:

b.2. Instrumente i.S.d. -- 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG 

Art des   Verfalldatum  Ausübungszeitraum /   Barausgleich oder physische   Stimmrechte  Stimmrechte in 
 Instruments             Laufzeit          Abwicklung        absolut      % 
                                    Summe:

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.

9. Bei Vollmacht gemäß -- 34 Abs. 3 WpHG (nur möglich bei einer Zurechnung nach -- 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung: N/A

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung: 

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile 
%         %         %

10. Sonstige Informationen

Datum 10.12.2025

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      VERTEQ SE 
           Theresienstr. 1 
           80333 München 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Investor Relations 
Tel.:         +49 89 2050085076 
E-Mail:        info@verteq.se 
Website:       www.verteq.se 
ISIN(s):       DE000A40Y557 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Hannover

[ source: https://www.pressetext.com/news/1765387440474 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

December 10, 2025 12:24 ET (17:24 GMT)

© 2025 Dow Jones News
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.