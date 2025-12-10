DJ PTA-PVR: VERTEQ SE: Veröffentlichung nach § 40 Abs. 1 WpHG

München (pta000/10.12.2025/18:24 UTC+1) - Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten

Name: VERTEQ SE Legal Entity Identifier (LEI): 984500EB69I5CE3BD081 Straße, Hausnr: Theresienstr. 1 PLZ: 80333 Ort: München, Deutschland

2. Grund der Mitteilung Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Natürliche Person (Vorname, Nachname): Klaus Dieter Fleischer Geburtsdatum: 30.10.1944

4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechte, wenn abweichend von 3.

5. Datum der Schwellenberührung 10.12.2025

6. Gesamtstimmrechtsanteile

Anteil Stimmrechte in % Anteil Instrumente in % Summe Anteile in % Gesamtzahl der Stimmrechte (Summe 7.a.) (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) (Summe 7.a. + 7.b.) nach -- 41 WpHG neu 77,00 77,00 500.000 letzte 75,00 75,00 Mitteilung

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (---- 33, 34 WpHG)

ISIN absolut direkt (-- 33 absolut zugerechnet (-- 34 direkt in % (-- 33 zugerechnet in % (-- 34 WpHG) WpHG) WpHG) WpHG) DE000A40Y557 385.000 77,00 Summe: 385.000 77,00

b.1. Instrumente i.S.d. -- 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG

Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % Summe:

b.2. Instrumente i.S.d. -- 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG

Art des Verfalldatum Ausübungszeitraum / Barausgleich oder physische Stimmrechte Stimmrechte in Instruments Laufzeit Abwicklung absolut % Summe:

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.

9. Bei Vollmacht gemäß -- 34 Abs. 3 WpHG (nur möglich bei einer Zurechnung nach -- 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung: N/A

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile % % %

10. Sonstige Informationen

Datum 10.12.2025

Aussender: VERTEQ SE Theresienstr. 1 80333 München Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +49 89 2050085076 E-Mail: info@verteq.se Website: www.verteq.se ISIN(s): DE000A40Y557 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Hannover

