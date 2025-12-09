DJ PTA-CMS: VERTEQ SE: Veröffentlichung des Herkunftsstaats gemäß § 5 WpHG
VERTEQ SE: Veröffentlichung des Herkunftsstaats gemäß -- 5 WpHG
München (pta000/09.12.2025/13:26 UTC+1) - Mitteilung
Die VERTEQ SE gibt hiermit bekannt, dass ihr Herkunftsstaat Deutschland ist.
