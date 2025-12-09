PTA-CMS: VERTEQ SE: Veröffentlichung des Herkunftsstaats gemäß § 5 WpHG

Anzeige
VERTEQ SE: Veröffentlichung des Herkunftsstaats gemäß -- 5 WpHG

München (pta000/09.12.2025/13:26 UTC+1) - Mitteilung

Die VERTEQ SE gibt hiermit bekannt, dass ihr Herkunftsstaat Deutschland ist.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      VERTEQ SE 
           Theresienstr. 1 
           80333 München 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Investor Relations 
Tel.:         +49 89 2050085076 
E-Mail:        info@verteq.se 
Website:       www.verteq.se 
ISIN(s):       DE000A40Y557 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Hannover

[ source: https://www.pressetext.com/news/1765283160403 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

December 09, 2025 07:26 ET (12:26 GMT)

© 2025 Dow Jones News
