Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, Anfang Mai 2026 präsentieren Big-Tech-Champions ihre aktuellsten Quartalsbilanzen, die ein klares Bild zeichnen: Während die Umsätze sprudeln, rücken gleichzeitig die massiven Investitionsausgaben von Alphabet, Amazon und Apple in den Fokus der Marktbeobachter. Für sie geht es deshalb primär um die Frage, welche Konzerne ihre KI-Ambitionen schon heute am effizientesten in bare Münze umwandeln und damit ihre technologische ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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