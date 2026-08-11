Novo Nordisk und Amazon Web Services (AWS) vertiefen ihre Zusammenarbeit und setzen dabei klar auf Künstliche Intelligenz (KI) sowie Cloud-Technologie. Ziel der strategischen Partnerschaft ist es, die Entwicklung neuer Medikamente zu beschleunigen und zugleich Abläufe im Konzern moderner und effizienter aufzustellen.Im Mittelpunkt steht ein gemeinsames Innovationszentrum in London. Dort arbeiten Wissenschaftler und Ingenieure beider Unternehmen mit KI-Lösungen von AWS sowie mit Daten und Erkenntnissen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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