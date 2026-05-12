Der Salzgitter-Konzern hat im Q1 trotz des schwierigen Marktumfelds ein starkes Ergebnis erzielt. Vor allem der außergewöhnlich hohe Gewinnbeitrag der Beteiligung an Aurubis sorgte für einen deutlichen Ergebnissprung. Belastend wirkten sich die geopolitischen Unsicherheiten infolge des Iran-Kriegs insbesondere auf die stahlnahen Geschäftsbereiche aus.Dennoch erwirtschafteten die Segmente Stahlerzeugung, Handel und Technologie jeweils positive Resultate. Positiv machte sich zudem das Effizienzprogramm ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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