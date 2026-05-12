© Foto: Martin Schutt - picture allianceJenoptik startet stark ins Jahr 2026: Der Auftragseingang übertrifft Analysten-Schätzungen um fast ein Drittel und legt damit den Grundstein für ein starkes zweites Halbjahr. Die Aktie setzt ihre Rallye fort.Der ostdeutsche Tech-Konzern Jenoptik ist stark ins neue Geschäftsjahr 2026. Die Jenaer meldeten einen Auftragseingang von knapp 357 Millionen Euro, ein Zuwachs von 74 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal und rund 30 Prozent mehr als von Analysten erwartet. Treiber war vor allem ein Großauftrag im Segment Semiconductor & Advanced Manufacturing, ergänzt durch ein starkes Biophotonics-Geschäft in den Bereichen Medizin und Verteidigung. Die Aktie legte am Dienstag um knapp 10 Prozent zu. …Den vollständigen Artikel lesen
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