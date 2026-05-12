Wien (www.fondscheck.de) - Der Aufsichtsrat der Alte Leipziger Versicherung hat Christian Rusch in den Vorstand berufen, so die Experten von "FONDS professionell".Er werde spätestens zum 1. November 2026 seine Tätigkeit für die Alte Leipziger Versicherung aufnehmen. Rusch folge auf Kai Waldmann, der mit dem Dienstantritt seines Nachfolgers in den Ruhestand treten werde. Künftig bilde er gemeinsam mit Marcus Tersi die Vorstandsspitze des Versicherers. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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