Steigende Ölpreise und eine unerwartet hohe Inflation im April haben an der Wall Street am Dienstag vor allem bei den Tech-Werten für rote Vorzeichen gesorgt. Der Dow Jones gewann sogar 0,11 Prozent auf 49.761 Punkte, der S&P 500 verlor dagegen 0,16 Prozent auf 7.401 Zähler nach und der Nasdaq 100 gab wegen der schwachen Tech-Schwergewichte sogar 0,87 Prozent auf 29.065 Punkte nach.Gegen Handelsende konnten vor allem die Tech-Aktien die zuvor noch deutlicheren Verluste zwar reduzieren. Die Aussagen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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