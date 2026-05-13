Schlieren - Das Biotechnologie-Unternehmen Molecular Partners senkt seine Prognosen. Die verfügbaren Mittel würden ausreichen, um das laufende Geschäft bis Ende 2027 zu finanzieren. Dies teilte die Firma am Dienstagabend in einem Communiqué mit. Bislang hatte es geheissen, die Finanzierung sei noch bis ins Frühjahr 2028 sichergestellt. Ende März verfügte Molecular Partners noch über flüssige Mittel in Höhe von 79 Millionen Franken. Ende Dezember ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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