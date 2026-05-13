ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für die im SDax notierte Aktie von Sixt mit einem Kursziel von 82 Euro auf "Buy" belassen. Das operative Geschäft habe im Währungsgegenwind stark abgeschnitten, schrieb Zehua Jiang am Mittwoch nach den Quartalszahlen./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0007231326
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