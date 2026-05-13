Die Börse feiert derzeit Halbleiterwerte und auch die Aktien der Halbleiterausrüster. Jenoptik ist ein Zulieferer jene Halbleiterausrüster und der entsprechende Anteilsschein hat sich, im Sog dieser Ausrüster wie Aixtron [HIER], jüngst steil nach oben bewegt. Lag die Jenoptik-Aktie im Januar 2025 noch bei gut 15 Euro (im Januar 2026 waren es kanpp 19 Euro) sind es jetzt deutlich mehr als 40 Euro [Plusvisionen hatte zuletzt über Jenoptik HIER berichtet]. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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