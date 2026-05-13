SAP und Nvidia erweitern ihre KI-Partnerschaft deutlich und integrieren neue Technologien für autonome Agentensysteme direkt in die SAP Business AI Platform. Ziel ist es, Unternehmensprozesse in Bereichen wie Finanzen, Einkauf und Lieferkettenmanagement weitgehend automatisiert und gleichzeitig sicher ausführen zu lassen. Anleger blicken zudem gespannt auf Nvidias kommende Quartalszahlen, während die Aktie bereits neue Höchststände erreicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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