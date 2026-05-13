Für das Geschäftsjahr 2025 wurde die Dividende gestrichen - dennoch notiert die Wacker-Chemie Aktie ISIN: DE000WCH8881 auf einem Jahreshoch. Seit April drehte der Kurs mehrfach vor der runden Marke von 100,00 Euro nach unten. Jetzt wurde diese Schwelle erstmals per Tagesschluss erreicht.Wacker Chemie: Kandidat für die Spitzenplätze der RuMaS Deutschland-Favoriten 2026Wacker Chemie gehört 2026 zu den RuMaS Deutschland-Favoriten - neben Unternehmen ...

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