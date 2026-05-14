Die Situation im DAX ist nach wie vor angespannt und volatil. Der Iran-Konflikt belastet die Stimmung der deutschen Investoren und der Leitindex tänzelte zuletzt um die psychologische Marke von 24.000 Punkten. Ganz unbeeindruckt dagegen ist die Stimmung an der Technologiebörse NASDAQ, wo die Kurse von Allzeithoch zu Allzeithoch steigen. Hier spielen geopolitische Risiken, Zollspannungen und der Nahost-Konflikt scheinbar keine Rolle. Was ebenfalls wichtig ist, erfahren Sie hier: Den vollständigen Artikel lesen ...
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