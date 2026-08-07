LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Ionos von 34 auf 36 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das Wachstum des Webhosters nehme Fahrt auf, schrieb Andrew Ross am Donnerstag nach dem Quartalsbericht./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 13:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 13:35 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000A3E00M1
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 13:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 13:35 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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