Die RWE-Aktie gehörte in den letzten Wochen und Monaten zu den technisch stärksten Dax-Werten. Der beeindruckende Kursanstieg dokumentiert natürlich auch eine gewisse Erwartungshaltung des Marktes. Gelegenheit, dieser Erwartungshaltung gerecht zu werden, hatte RWE am gestrigen Mittwoch (13. Mai) bei der Präsentation der Zahlen für das 1. Quartal 2026.RWE - Aktie mit robusten Daten, aber eben auch nicht mehr RWE gab das bereinigte EBITDA für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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