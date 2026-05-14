FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Auto1 mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Buy" belassen. Der Autohändler habe die Erwartungen durch die Bank getoppt, schrieb Nizla Naizer in ihrer am Donnerstag vorliegenden Reaktion auf den Quartalsbericht./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000A2LQ884
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