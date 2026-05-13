Le 13 mai/May 2026The common shares of Imagin Medical Inc. will be delisted from the CSE at market close today, May 13, 2026.Imagin Medical Inc. is currently suspended. See Bulletin 2024-0205.___________________________Les actions ordinaires d'Imagin Medical Inc. seront radiées de la CSE à la clôture du marché aujourd'hui, le 13 mai 2026.Imagin Medical Inc. est actuellement suspendue. Voir le Bulletin 2024-0205.Date: Market Close/Clôture du marchés le 13 mai/May 2026Symbol(s)/Symbole(s): IMEIf you have any questions or require further information, please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com.