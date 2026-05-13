Le 13 mai/May 2026
The common shares of Imagin Medical Inc. will be delisted from the CSE at market close today, May 13, 2026.
Imagin Medical Inc. is currently suspended. See Bulletin 2024-0205.
___________________________
Les actions ordinaires d'Imagin Medical Inc. seront radiées de la CSE à la clôture du marché aujourd'hui, le 13 mai 2026.
Imagin Medical Inc. est actuellement suspendue. Voir le Bulletin 2024-0205.
Date: Market Close/Clôture du marchés le 13 mai/May 2026
Symbol(s)/Symbole(s): IME
If you have any questions or require further information, please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.
Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com.
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Imagin Medical Inc. is currently suspended. See Bulletin 2024-0205.
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Imagin Medical Inc. est actuellement suspendue. Voir le Bulletin 2024-0205.
Date: Market Close/Clôture du marchés le 13 mai/May 2026
Symbol(s)/Symbole(s): IME
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