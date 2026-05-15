The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 15.05.2026.

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 15.05.2026

ISIN Name

CA2985962067 EUREKA LITHIUM

CA45250L2049 IMAGIN MEDICAL INC.

CA85832P2089 STEEP HILL INC.

CA91702W1095 URANO ENERGY CORP. O.N.

JP3879400004 MANDOM CORP.

NO0010904923 HEXAGON PURUS ASA NK-,10

US03753U1060 APELLIS PHARMACT.DL-,0001

US14167R3084 CARECLOUD IC.PF.S.B DL 25





