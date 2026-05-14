Erst am vergangenen Sonntag hatten wir im RuMaS Express-Service auf eine Trading-Chance hingewiesen. Der Artikel hatte den Titel: "Chance für Trader bei Ausbruch nach oben!"Am Montag stieg die Schaeffler-Aktie ISIN: DE000SHA0100 mit Karacho über eine wichtige charttechnische Hürde, der Trade war angelaufen.Am Dienstag legte die Aktie eine kurze Pause ein. Am Mittwoch und Donnerstag stieg sie dann weiter.Mit dem Gewinn von 4,85 Prozent war Schaeffler ...

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