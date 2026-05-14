Und es geht weiter: Die Rally der US-Technologiewerte hat sich am Donnerstag dank neuer Euphorie rund um Künstliche Intelligenz weiter beschleunigt. Für zusätzlichen Rückenwind sorgten starke Geschäftszahlen des Netzwerkausrüsters Cisco und auch das spektakuläre Börsendebüt des KI-Chipherstellers Cerebras Systems.Zudem hoffen Anleger auf eine Entspannung im Verhältnis zwischen den USA und China sowie auf eine mögliche Vermittlerrolle Pekings im Iran-Konflikt. US-Präsident Donald Trump hält sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär