Das Explorationsunternehmen Lahontan Gold (WKN: A3DKKY | ISIN: CA50732M1014 | Ticker: LG) ist für Investoren, die von der Edelmetallrallye profitieren möchten, genau der richtige Wert. Als Explorer profitiert das Unternehmen von guten Bohrergebnissen, die vorhandene Goldvorkommen noch einmal deutlich erweitern. Doch genauso schnell können Fehlbohrungen auch zu starken Kursrückgängen führen. Bei Lahontan Gold kommt aber das positive Momentum der kommenden Goldproduktion dazu. Das Unternehmen ist ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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