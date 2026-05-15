Im ersten Quartal verzeichnete Bayer in der Pharma-Division sowohl einen Umsatz- als auch Ergebnisrückgang. Die Patentklippe bekommen die Leverkusener mit voller Breitseite zu spüren, die Biosimilar- und Generika-Konkurrenz luchst dem DAX-Konzern Marktanteile ab. Die Hoffnung ruht erneut auf neuen Produkten.Der einstige Top-Seller Xarelto verliert nach dem abgelaufenen Patentschutz weiter an Bedeutung im Pharma-Portfolio von Bayer. Nominal gingen die Einnahmen mit dem Blutverdünner im ersten Quartal ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär