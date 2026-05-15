Berlin (ots) -Das Geheimnis hinter dem Hype: Warum COSRX die Sonnenschutzpflege bei Amazon Deutschland neu definiertCOSRX, eine wissenschaftlich fundierte K-Beauty-Marke, die für ihre hautfreundlichen Formeln bekannt ist, gab heute bekannt, dass ihr Ultra-Light Invisible Sunscreen SPF 50 PA++++ (https://www.amazon.de/dp/B0CYS776TR?maas=maas_adg_863084F7CD8D4A34159A6DF1289CD1E8_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) seit dem 8. Mai 2026 Platz 1 in der Kategorie "Gesichtssonnenschutz" bei Amazon Deutschland belegt, nachdem das Produkt seit April 2026 vier Wochen in Folge die Spitzenposition bei Amazon UK gehalten hatte. Zusammen stärken diese Meilensteine die Position von COSRX auf dem europäischen Markt für Sonnenschutzprodukte für den täglichen Gebrauch und unterstreichen die zunehmende Beliebtheit von K-Beauty-Sonnenschutzprodukten in den wichtigsten europäischen Märkten.Die Entwicklung von K-Suncare: Vom Schutz zum "unsichtbaren Komfort"Der Aufstieg der COSRX Ultra-Light Invisible Sunscreen (https://www.amazon.de/dp/B0CYS776TR?maas=maas_adg_863084F7CD8D4A34159A6DF1289CD1E8_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) an die Spitze der Amazon-Rangliste ist kein Einzelfall; er stellt den Höhepunkt einer mehrstufigen Entwicklung in der K-Beauty-Sonnenschutztechnologie dar.1) Von funktionellen Barrieren zu chemischer Innovation (1. & 2. Generation) In ihren Anfängen war Sonnenschutz eine funktionale Notwendigkeit, die von dicken, physikalischen (mineralischen) Filtern dominiert wurde, die oft einen starken weißen Film und ein erstickendes Gefühl auf der Haut hinterließen. Diese Ära wich schließlich einer zweiten Generation von Innovationen, in der fortschrittliche Formulierungstechnologien zum Mainstream-Erfolg chemischer (organischer) Filter führten. Diese boten geschmeidigere, lotionartige Texturen ohne den weißen Film und führten verschiedene Formate ein - wie Stifte und Sprays -, die das Auftragen von Sonnenschutz im Alltag bequemer machten.2) Die 3. Generation: Aufhebung der Grenzen zwischen Lichtschutzfaktor und Hautpflege Heute hat K-Beauty die Sonnenschutzpflege grundlegend als Erweiterung der Feuchtigkeitspflege neu definiert. Dieser Wandel der "dritten Generation" bewegte sich weg von schweren Barrieren hin zu serum- und essenzartigen Texturen, die sofort einziehen, ohne zu kleben. Durch die Kombination von hochwirksamem LSF 50 PA++++-Schutz mit hautpflegenden Inhaltsstoffen wie Reis, Probiotika und Cica hat sich die K-Sonnenschutzpflege zu "pflegenden Behandlungen, die gleichzeitig schützen" gewandelt.Über den Standard hinaus: COSRX' Perfektionierung der Kategorie "Sonnenserum"Während die dritte Generation den Trend "Sonnencreme als Feuchtigkeitscreme" etablierte, gipfelte diese Entwicklung ganz natürlich in der Entstehung einer völlig neuen Kategorie: das "Sonnenserum". Da Verbraucher zunehmend nach Formeln suchten, die über die traditionelle Creme-Textur hinausgehen, entwickelte sich COSRX Ultra-Light Invisible Sunscreen zur definitiven Verkörperung dieser neuen Kategorie.Es zielt auf den Wunsch des modernen Verbrauchers nach einem "Zero-Sensation"-Erlebnis ab, indem es eine schwerelose, serumartige Formel perfektioniert, die sich auf der Haut praktisch nicht spürbar anfühlt. Durch den Komfort, der nicht in den Augen brennt, und ein rückstandsfreies Finish hat COSRX neu definiert, was es bedeutet, wirklich unsichtbar zu sein: ein hochwirksamer Schutzschild, der perfekt schützt und dabei völlig unmerklich bleibt. Damit hat COSRX nicht nur das Versprechen der Sonnenserum-Kategorie erfüllt, sondern auch einen neuen globalen Standard für mühelosen täglichen Schutz gesetzt.Hautlanglebigkeit: Hoher Schutz bei angenehmem Tragegefühl im AlltagMit dem Herannahen des europäischen Sommers entwickelt sich der Lichtschutzfaktor (SPF) zu einem zentralen Thema im Diskurs um "Hautlanglebigkeit" - weg vom saisonalen Schutz hin zu einer grundlegenden täglichen Gewohnheit für langfristige Hautgesundheit. COSRX Ultra-Light Invisible Sunscreen erfüllt diese Anforderung, indem es einen hohen Lichtschutzfaktor von SPF50 PA++++ mit einer Formel kombiniert, bei der die Hautpflege im Vordergrund steht. Angereichert mit Aloe-Vera-Blattwasser und Hamamelis spendet es einen frischen Feuchtigkeitsschub und beruhigt sonnenbelastete Haut, was es zu einem idealen Must-have für alle macht, die sowohl sofortigen Schutz als auch langanhaltendes Hautwohlbefinden suchen.Datengestützter Erfolg & verifiziertes VertrauenDie führende Position des Produkts als Nr. 1-Bestseller bei Amazon Deutschland und Großbritannien basiert auf verifiziertem Verbrauchervertrauen und strenger Compliance:- Hervorragendes Kundenfeedback: 1.489 Kundenbewertungen und eine 4,5-Sterne-Bewertung auf Amazon Deutschland spiegeln die hohe Kundenzufriedenheit wider.- Für empfindliche Haut geprüft: Die Formel ist von SkinSort (https://skinsort.com/products/cosrx/ultra-light-invisible-sunscreen-spf-50-pa) als sicher bei Pilz-Akne eingestuft und bietet eine relevante Option für Verbraucher, die sich Sorgen um zu Verstopfungen neigende Haut machen.- Einhaltung der EU-Vorschriften: Als CPNP-zertifiziertes Produkt erfüllt es die strengen Sicherheits- und Meldepflichten der Europäischen Union und stärkt damit seine Glaubwürdigkeit in der gesamten Region.Ein neues Must-have in europäischen PflegeroutinenZur ganzheitlichen "Invisible"-Routine der Marke gehört auch der Airy-Light Invisible Sun Stick SPF50+ PA++++, (https://www.amazon.de/dp/B0F8HJ9DD5?maas=maas_adg_E67D7FB33C5512DBB56C5F940E1FDD9A_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) ein tragbarer Sonnenschutzstift, der für das bequeme Nachcremen über Make-up und auf häufig exponierten Hautpartien entwickelt wurde. Dies unterstützt die von Dermatologen empfohlene Gewohnheit, den Sonnenschutz alle zwei Stunden erneut aufzutragen, und trägt so dazu bei, den UV-Schutz den ganzen Tag über aufrechtzuerhalten. Zusammen bilden die Sonnencreme und der Sonnenschutzstift eine vollständige K-Beauty-SPF-Routine, die sowohl die morgendliche Anwendung als auch das Nachcremen unterwegs unterstützt.Erleben Sie Deutschlands Sonnenschutz Nr. 1 und entdecken Sie das gesamte COSRX-Sortiment im Offiziellen Amazon DE COSRX-Shop (https://www.amazon.de/stores/page/EE4B95E8-D2C8-460F-B6CA-F00E5EFFF26B?ingress=3). COSRX ist auch auf Instagram (https://www.instagram.com/cosrx) und TikTok (https://www.tiktok.com/@cosrx_uk?_r=1&_t=ZN-91LsnWxWaIc) vertreten.Pressekontakt:GLOBALES KOMMUNIKATIONSTEAM VON COSRX, cm3@cosrx.co.krOriginal-Content von: COSRX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169350/6275172