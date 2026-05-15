Die US-Börsen verabschieden sich mit Kursverlusten in das Wochenende: Steigende Ölpreise haben am Freitag erneut Sorgen vor einer höheren Inflation ausgelöst und damit Dow, Nasdaq & Co belastet. Gleichzeitig zogen die Renditen am Anleihemarkt deutlich an, wodurch die jüngste Rekordrally an der Wall Street vorerst gestoppt wurde.Für Enttäuschung sorgte zudem das Gipfeltreffen zwischen den USA und China, von dem sich viele Anleger Fortschritte im Iran-Konflikt erhofft hatten. Die strategisch wichtige ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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