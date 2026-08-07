© Foto: KI-generiertes Symbolbild (ChatGPT).Die Anteile von DAX-Schwergewicht SAP befinden sich im Aufwind. Reicht der Schwung, jetzt auch die nächste charttechnische Widerstandsmarke zu überwinden?Der Markt hat die Software-Apokalypse abgesagt Nach zuvor monatelangen Kursverlusten deutet innerhalb der Software-Branche inzwischen alles auf ein Ende der Korrektur hin. Starke Quartalszahlen, wie die von SAP, ServiceNow, Microsoft und am Donnerstagabend Atlassian, haben Anlegerinnen und Anleger wieder Vertrauen fassen lassen, dass KI die Geschäftsmodelle zwar verändern, aber nicht zerstören wird. Auch für das deutsche Indexschwergewicht SAP, nach Börsenwert der größte Softwarekonzern Europas, zeigt der Trend inzwischen wieder nach …
Enthaltene Werte: US5949181045,DE0007164600,US81762P1021,US0494681010Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE