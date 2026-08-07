© Foto: wallstreetonline/KI - OpenAIDer Spezialist für Kollaborationssoftware Atlassian beeindruckt mit starken Zahlen, einer zuversichtlichen Prognose - und einer Kursexplosion seiner Anteile.Software-Aktien: Die KI-Disruptions-These ist widerlegt! Über Wochen und Monate hinweg haben Anlegerinnen und Anleger in diesem Jahr auf eine Disruption der Software-Branche durch KI und KI-Agenten gewettet. Das hat selbst die Kurse etablierter Branchengrößen wie Microsoft, SAP und ServiceNow in die Knie gezwungen. Weniger breit aufgestellte Unternehmen verloren sogar die Hälfte und mehr ihres Börsenwertes. Doch immer deutlich stellt sich nach einer ganzen Reihe guter Geschäftsergebnisse heraus, dass die Befürchtungen übertrieben waren; …
Enthaltene Werte: US79466L3024,US5949181045,DE0007164600,US81762P1021,US0494681010Den vollständigen Artikel lesen
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