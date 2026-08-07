Cloudflare, Atlassian, Airbnb, Twilio, D-Wave, Rigetti uvm. Börse am Morgen LIVE - 09: 00 UHR
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|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|18:26
|Airbnb jumps after raising its 2026 revenue outlook again
|17:19
|Airbnb hits four-year high as investors cheer revenue forecast raise, AI payoff
|17:14
|Airbnb hebt ab: Dieser KI-Effekt überzeugt Anleger
|16:29
|Airbnb says AI is helping it ship features faster as it tests a new search function
|15:30
|US-Marktupdate: Airbnb erfreut nachbörslich
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|17:02
|Atlassian Jumps 35% On Q4 Return To Profit And Strong Revenue Growth
|16:48
|Atlassian upgraded after FY27 outlook shines spotlight on AI monetization
|16:10
|Atlassian Q4 Earnings Beat Estimates, Revenues Increase Y/Y
|15:28
|Atlassian stock jumps as CEO buys the dip after earnings: What's next?
|15:21
|Opening Bell: Applied Optoelectronics, Atlassian, Trade Desk, Microchip, Alphabet, Airbnb, Western Digital
|Auch für den Dow Jones wachsen die Bäume nicht in den Himmel. Die fünftägige Gewinnserie ist seit gestern zu Ende. Der Dow schloss rund 0,8 Prozent tiefer. Heute steht zu Handelsbeginn zunächst der...
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|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|18:29
|Cloudflare launches Kitesurf, a browser built for AI agents
|18:26
|Cloudflare (NET) Jumps on AI Demand as CrowdStrike (CRWD) Sets a High Bar
|18:15
|Cloudflare's Beat-and-Raise Quarter Puts Its AI Edge Story in Focus
|16:50
|Cloudflare-Aktie auf Allzeithoch: Jetzt zahlt sich die KI-Story aus
|Cloudflare tritt mit den neuesten Quartalszahlen kräftig aufs Gas: Umsatz und Gewinn weit über den Erwartungen, Jahresziele angehoben. Der Grund ist schnell erklärt: KI-Agenten fluten das Internet und...
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|16:39
|Market Open: SpaceX Rebounds, Cloudflare Surges as TSX and Nasdaq Climb | Aug 7th
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|Aktuelle Nachrichten
|18:00
|GraniteShares YieldBOOST QBTS ETF declares $0.1119 dividend
|16:38
|D-Wave Quantum Inc: Das steckt hinter dem Umsatzdämpfer
|16:10
|QBTS Stock Falls on Wider-Than-Expected Q2 Loss and Revenue Miss
|10:38
|D-Wave Quantum: Umsatz verfehlt - das macht Hoffnung
|10:30
|Cloudflare, Atlassian, Airbnb, Twilio, D-Wave, Rigetti uvm. Börse am Morgen LIVE - 09: 00 UHR
|Cloudflare, Atlassian, Airbnb, Twilio, D-Wave, Rigetti uvm. Börse am Morgen LIVE - 09: 00 UH
► Artikel lesen
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|18:00
|GraniteShares YieldBOOST RGTI ETF declares $0.1059 dividend
|13:48
|Rigetti Computing in focus as Wedbush says Q2 results show progress
|11:51
|MARA Holdings: Kurs vor Aufschwung? Rigetti Computing, Strategy, Bitcoin im Check
|Nach einer bewegten Nacht an den Märkten stehen die US-Indizes, der Ölpreis, Strategy und Bitcoin erneut im Fokus. Während sich der Nasdaq 100, der Dow Jones und der S&P 500 in den Indikationen zunächst...
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|10:30
|Cloudflare, Atlassian, Airbnb, Twilio, D-Wave, Rigetti uvm. Börse am Morgen LIVE - 09: 00 UHR
|Cloudflare, Atlassian, Airbnb, Twilio, D-Wave, Rigetti uvm. Börse am Morgen LIVE - 09: 00 UH
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|01:42
|Rigetti Q2 2026 slides: technical gains, $100M DOC funding boost
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|17:27
|Why Twilio Stock Rocketed Higher Today
|15:34
|Twilio's Q2 Earnings Surpass Expectations, Revenues Rise Y/Y
|15:24
|Twilio makes gains from AI adoption; analysts note opportunity remains in early days
|15:06
|Rosenblatt raises Twilio stock price target on strong results
|14:58
|Rosenblatt erhöht Kursziel für Twilio nach starken Ergebnissen
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|AIRBNB INC
|150,74
|+14,51 %
|ATLASSIAN CORPORATION
|126,40
|+32,08 %
|CLOUDFLARE INC
|266,60
|+8,07 %
|D-WAVE QUANTUM INC
|17,495
|+3,89 %
|RIGETTI COMPUTING INC
|14,714
|+2,41 %
|TWILIO INC
|218,70
|+30,37 %