© Foto: Arne Dedert/dpaEuropas Börsen und der DAX sind am Freitag mit Gewinnen in den Handel gestartet. Vor den entscheidenden Arbeitsmarktdaten aus den USA bleibt die Stimmung an den Märkten positiv.DAX und Europa Der deutsche Leitindex präsentiert sich zum Ausklang einer ereignisreichen Handelswoche weiterhin in robuster Verfassung. Nach der Rekordmarke Mitte der Woche geht es auch am Freitag wieder aufwärts. Der DAX gewinnt im Xetra-Handel aktuell (Stand: 09:45 Uhr) gut 0,4 Prozent hinzu auf 26.250 Punkte. Für den paneuropäischen Stoxx 600 geht es 0,2 Prozent aufwärts auf 659,75 Zähler. Für Impulse sogen weiterhin einige wichtige Quartalszahlen von Branchenschwergewichten wie Allianz und Munich Re. Nach der …
Enthaltene Werte: DE0008404005,US0079031078,DE0005470405,DE0008430026,DE0008469XXX,US2605661XXX,US6311011XXX,JP9010C00XXX,US78378X1XXX,XC0009677XXX,XD0002747XXX,2455711,2455717,KRD020020XXX,XC0007924XXX,CNM000000XXX,BTC~USD,US18915M1071,US0090661010,DE000DTR0CK8,US84615Q1031Den vollständigen Artikel lesen
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