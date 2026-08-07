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WKN: 863186 | ISIN: US0079031078 | Ticker-Symbol: AMD
Xetra
07.08.26 | 17:35
417,90 Euro
-1,88 % -8,00
Branche
Halbleiter
Aktienmarkt
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ADVANCED MICRO DEVICES INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
ADVANCED MICRO DEVICES INC 5-Tage-Chart
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412,35412,9518:31
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
AMD
ADVANCED MICRO DEVICES INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ADVANCED MICRO DEVICES INC417,90-1,88 %
AIRBNB INC149,38+13,48 %
ALLIANZ SE433,50-1,63 %
CLOUDFLARE INC265,40+7,58 %
DAIMLER TRUCK HOLDING AG46,720-2,81 %
LANXESS AG16,430-4,37 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG515,40-1,38 %
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP111,58+12,08 %
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