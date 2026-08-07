NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Allianz mit einem Kursziel von 430 Euro auf "Neutral" belassen. Der operative Gewinn habe die Erwartungen zwar übertroffen, schrieb Kamran Hossain am Freitag. Das Ergebnis für die Anteilseigner liege unter dem Strich aber unter den Erwartungen./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 07:56 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 07:56 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0008404005
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 07:56 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 07:56 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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