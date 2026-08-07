Omanischer Mischkonzern gewinnt mehr Kontrolle über seine IT-Strategie, vermeidet Migrationsdruck und finanziert KI- sowie Wachstumsinitiativen.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI) ist das "Software Support and Agentic AI ERP Company" und führender Anbieter von Drittanbieter-Support für Oracle-, SAP- und VMware-Software. Es gab heute bekannt, dass die Khimji Ramdas Group, einer der größten privaten Mischkonzerne Omans, sich für Rimini Support for SAP entschieden hat. Dieser Schritt ermöglicht es dem Unternehmen, Kosten zu senken, die eingesparten Mittel in KI-Innovationen zu reinvestieren und seine hochgradig maßgeschneiderte SAP-ECC-6-Umgebung ohne Ausfallzeiten aufrechtzuerhalten.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260806325577/de/

Khimji Ramdas Group Chooses Rimini Street to Reduce SAP Support Costs, Protect 700+ Customizations and Reinvest Savings in Innovation

"Der Verbleib bei SAP ECC ist für uns eine strategische Entscheidung", sagte Prashant Kumar, CTO der Khimji Ramdas Group. "Wir haben uns an einen Branchenanalysten gewandt, um zu erfahren, welche Möglichkeiten wir haben, unsere ECC-Systeme ohne Abhängigkeit vom Hersteller-Support weiter zu betreiben, und dieser hat uns empfohlen, uns für den Support an einen Drittanbieter wie Rimini Street zu wenden. Seit der Umstellung ist uns klar geworden, dass wir diesen Schritt schon vor Jahren hätten tun sollen."

Flexibilität bewahren und unnötige Migrationen vermeiden

Mit einer mehr als 150-jährigen Geschichte und breit gefächerten Geschäftsbereichen in den Bereichen Konsumgüter, Einzelhandel, Infrastruktur und Logistik verlässt sich die Khimji Ramdas Group auf SAP, um geschäftskritische Abläufe in seinem gesamten Portfolio zu unterstützen. Angesichts des Drucks, auf SAP S/4HANA umzustellen, suchte das Unternehmen nach einem kosteneffizienteren Weg, bei dem seine umfangreichen Anpassungen erhalten bleiben und die Unternehmensleitung ihre IT-Roadmap an geschäftlichen Prioritäten statt an den Zeitplänen des Anbieters ausrichten kann.

"Rimini Street hat unsere gesamten SAP-Supportkosten um 80 gesenkt, wodurch Mittel freigesetzt wurden, die wir nun in KI-gestützte Innovationen investieren, ohne Migrationen oder Plattformwechsel vornehmen zu müssen", sagte Kumar. "Wir verfügen über dasselbe Budget wie zu der Zeit, als wir noch mit SAP zusammengearbeitet haben, aber jetzt kann ich damit mehr erreichen."

Unterstützung einer stark angepassten SAP-Umgebung

Die SAP-Umgebung der Khimji Ramdas Group unterstützt die Bereiche Finanzen, Lieferkette, Vertrieb und andere geschäftskritische Abläufe in einem breit gefächerten und komplexen Geschäftsumfeld. Die Umgebung umfasst mehr als 700 benutzerdefinierte Codes, die über viele Jahre hinweg entwickelt wurden, um den spezifischen geschäftlichen Anforderungen des Unternehmens gerecht zu werden. Laut Kumar waren andere Anbieter nicht bereit, diesen Grad an Anpassung zu unterstützen, während Rimini Street die erforderliche Fachkompetenz und das nötige Engagement unter Beweis stellte.

"In den letzten vier Jahren mit Rimini Street gab es keinen einzigen Fall, in dem SAP ausgefallen wäre", stellte Kumar fest. "Wenn ich mit meinen Mitarbeitern spreche, sagen sie, dass der Support und die Professionalität des Rimini Street-Technikteams unübertroffen sind und dass sie sich dadurch sicher fühlen."

Das Fachwissen von Rimini Street hilft Khimji Ramdas bei der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

Neben der Kostensenkung und dem Schutz des kundeneigenen Codes half Rimini Street der Khimji Ramdas Group dabei, eine komplexe Herausforderung im Bereich der Personal- und Gehaltsabrechnung zu bewältigen, die mit den omanischen Arbeitsvorschriften zusammenhing. Gemeinsam entwickelten die Teams eine Lösung, die es dem Unternehmen ermöglichte, Mitarbeiter zwischen verschiedenen Geschäftsbereichen zu versetzen und dabei die Gehaltsabrechnung einheitlich zu halten, wodurch potenziell kostspielige Bußgelder vermieden werden.

"Es gelten strenge arbeitsrechtliche Vorschriften, und die Strafen bei Nichteinhaltung können je nach Art und Ausmaß des Verstoßes sehr hoch ausfallen. Dank der Fachkompetenz von Rimini Street im Bereich der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften konnten wir eine Lösung entwickeln, die unser Compliance-Rahmenwerk gestärkt hat und dazu beigetragen hat, dass wir die geltenden Vorschriften weiterhin vollständig einhalten", sagte Kumar.

Rimini Support gibt Unternehmen die Freiheit, selbst zu entscheiden, wie es weitergeht

Da Khimji Ramdas nun nicht mehr dem Druck ausgesetzt ist, auf S/4HANA umzusteigen oder auf Anpassungen und wertvolle unbefristete Lizenzen zu verzichten, fokussiert das Unternehmen seine Mitarbeiter, Zeit und sein Budget auf die Umsetzung wertvoller Projekte, darunter ein neues Salesforce-CRM-Programm, erweiterte E-Commerce-Funktionen und die Entwicklung eines hauseigenen großen Sprachmodells, das mit der Datenanalyseplattform des Unternehmens verbunden ist.

"Auf dem heutigen, von starkem Wettbewerb geprägten Markt können es sich IT-Führungskräfte nicht mehr leisten, zwischen Wachstum und Rentabilität zu wählen. Sie müssen beides erreichen", sagte Nancy Lyskawa, EVP und Chief Client Officer bei Rimini Street. "Wir sind stolz darauf, Kunden wie der Khimji Ramdas Group dabei zu helfen, sofortige Einsparungen zu erzielen, die Initiativen zur Beschleunigung des Wachstums, zur Steigerung der Agilität und zur Verkürzung der Markteinführungszeit zu unterstützen und das alles nach ihrem eigenen Zeitplan und zu ihren eigenen Bedingungen."

"Wir planen, bis auf Weiteres bei ECC zu bleiben, da wir dort hervorragende Unterstützung erhalten und die Freiheit haben, unsere geschäftlichen Anforderungen vor die Forderungen des Anbieters zu stellen. Wir müssen uns nicht zwischen Stabilität und Innovation entscheiden", sagte Kumar. "Rimini Street ist unser Ansprechpartner für kompetenten Support, Beratung und alles, was noch kommen mag."

Erfahren Sie, wie die Khimji Ramdas Group mit Rimini Street ihr Wachstum vorantreibt.

Über Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein Russell 2000-Unternehmen, ist ein bewährter, vertrauenswürdiger globaler Anbieter von End-to-End-Support für unternehmenskritische Unternehmenssoftware, Managed Services und innovativen ERP-Lösungen mit agentenbasierter KI und ist der führende Drittanbieter von Support für Oracle-, SAP- und VMware-Software. Das Unternehmen hat Tausende von IT-Serviceverträgen mit Fortune Global 100-, Fortune 500-, mittelständischen, öffentlichen und staatlichen Organisationen abgeschlossen, die die Rimini Smart Path-Methodik genutzt haben, um bessere Betriebsergebnisse, Einsparungen in Milliardenhöhe und Mittel für KI und andere Innovationen zu erzielen.

Mehr erfahren Sie unter www.riministreet.com, und verbinden Sie sich mit Rimini Street auf X, Facebook, Instagram und LinkedIn.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen keine historischen Fakten dar, sondern sind zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel durch Begriffe wie "voraussehen", "annehmen", "glauben", "planen", "fortsetzen", "könnte", "derzeit", "schätzen", "erwarten", "prognostizieren", "zukünftig", "beabsichtigen", "könnte", "möglicherweise", "Ausblick", "planen", "möglich", "Ziel", "potenziell", "vorhersagen", "prognostizieren", "widerspiegeln", "Ergebnisse", "scheinen", "anstreben", "sollten", "werden", "würden" sowie anderen ähnlichen Wörtern, Phrasen oder Ausdrücken begleitet. Diese zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter anderem Aussagen über unsere Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse, zukünftiger Möglichkeiten, globaler Expansion und anderer Wachstumsinitiativen sowie über unsere Investitionen in solche Initiativen. Sie basieren auf verschiedenen Annahmen und den aktuellen Erwartungen des Managements und sind keine Vorhersagen über die tatsächliche Leistung und stellen auch keine Aussagen über historische Fakten dar. Diese Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten in Bezug auf das Unternehmen Rimini Street, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem unsere Fähigkeit, neue Kunden zu gewinnen oder bestehende Kunden zu binden und/oder ihnen zusätzliche Produkte oder Dienstleistungen zu verkaufen; unsere Fähigkeit, ein angemessenes Umsatzwachstum zu erzielen und aufrechtzuerhalten; die Umsatzkosten, einschließlich Veränderungen bei den Kosten im Zusammenhang mit unseren Wachstumsbemühungen sowie die Ergebnisse etwaiger Maßnahmen zur Kostensteuerung, um diese an die aktuellen Umsatzerwartungen und die Erweiterung unseres Angebots anzupassen; die Auswirkungen des zunehmend intensiven Wettbewerbs in unserer Branche und unsere Fähigkeit, uns im Wettbewerb erfolgreich zu behaupten; unsere Fähigkeit, den Markt erfolgreich über die Vorteile unserer Support- und Managed-Services für ERP-Software aufzuklären und die Produkte und Dienstleistungen unseres Rimini Smart Path-Lösungsportfolios zu verkaufen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf unsere Agentic AI ERP-Lösungen; unsere Absichten hinsichtlich unseres Preismodells und die Erwartungen an die Einsparungen für Kunden im Vergleich zur Nutzung anderer Anbieter; die Entwicklung der ERP-Software-Management- und Support-Landschaft, mit der unsere Kunden und Interessenten konfrontiert sind; Schätzungen unseres gesamten adressierbaren Marktes; die Auswirkungen saisonaler Trends auf unsere Geschäftsergebnisse, einschließlich der Vertragsverlängerungszyklen für von Anbietern bereitgestellten Software-Support und Managed Services; die Auswirkungen der Bemühungen von Anbietern von Unternehmenssoftware, Upgrades oder Migrationen auf cloudbasierte Versionen ihrer Unternehmenssoftware zu verkaufen, auf unsere Geschäftsergebnisse; unsere Fähigkeit, unseren Betrieb schnell genug zu skalieren, um den sich ändernden Bedürfnissen unserer Kunden gerecht zu werden, oder unsere Kosten als Reaktion auf sich ändernde Kundennachfrage angemessen zu senken; Risiken, die sich aus der Einbindung von Technologien der künstlichen Intelligenz ("KI") in unsere Produkte oder Dienstleistungen ergeben, sowie etwaige Mängel im Zusammenhang mit KI-Technologien, die von uns oder von unseren Drittanbietern und Dienstleistern genutzt werden; unsere Fähigkeit, unsere Marke zu pflegen, zu schützen und zu stärken; der Verlust eines oder mehrerer Mitglieder unseres Führungsteams sowie unsere Fähigkeit, zusätzliches qualifiziertes Personal in den Bereichen Technik, Vertrieb und Marketing zu gewinnen und zu binden; unsere Fähigkeit, unsere Marketing- und Vertriebskapazitäten auszubauen; unsere Fähigkeit, Unterbrechungen oder Leistungseinbußen bei unseren Dienstleistungen zu vermeiden sowie die Auswirkungen solcher Unterbrechungen oder Leistungsprobleme auf unseren Geschäftsbetrieb; unsere Fähigkeit, uns gegen Cybersicherheitsbedrohungen zu schützen und Datenschutz- und Privatsphärevorschriften einzuhalten; unsere Erwartungen hinsichtlich neuer Produktangebote, innovativer Lösungen, Partnerschaften und Kooperationsprogramme sowie unsere Fähigkeit, strategische Partnerschaften aufzubauen und zu pflegen; unsere Fähigkeit zur internationalen Expansion und die mit globalen Geschäftsaktivitäten verbundenen Risiken; die Einstellung unserer Supportleistungen für die PeopleSoft-Softwareprodukte von Oracle und die Auswirkungen auf die Umsätze künftiger Perioden sowie die im Zusammenhang mit diesen Maßnahmen anfallenden Kosten; die anhaltenden Auswirkungen unserer Vergleichsvereinbarung mit Oracle vom Juli 2025 sowie unsere Fähigkeit, deren Bestimmungen einzuhalten; die Auswirkungen makroökonomischer Trends, einschließlich Inflation und Wechselkursschwankungen, sowie allgemeiner finanzieller, wirtschaftlicher, regulatorischer und politischer Rahmenbedingungen, die die Branche, in der wir tätig sind, sowie die Branchen, in denen unsere Kunden tätig sind, beeinflussen; unsere Fähigkeit, durch unsere Geschäftstätigkeit erhebliches Kapital zu erwirtschaften oder zusätzliches Kapital zu beschaffen, das zur Finanzierung und zum Ausbau unserer Geschäftstätigkeit sowie für Investitionen in neue Dienstleistungen und Produkte erforderlich ist; unser Geschäftsplan und unsere Fähigkeit, unser Wachstum und die damit verbundenen Investitionen wirksam zu sichern und zu steuern; Risiken im Zusammenhang mit Kundenbindungsraten, einschließlich unserer Fähigkeit, diese genau vorherzusagen; unsere Fähigkeit, unser geistiges Eigentum zu schützen; unsere Fähigkeit, ein wirksames internes Kontrollsystem für die Finanzberichterstattung aufrechtzuerhalten; Änderungen von Gesetzen oder Vorschriften, einschließlich Steuergesetzen oder ungünstige Ergebnisse unserer steuerlichen Positionierungen; Zollkosten; unsere Fähigkeit, Vorteile aus unseren operativen Nettoverlusten zu realisieren; etwaige negative Auswirkungen von Umwelt-, Sozial- und Governance-Themen ("ESG") auf unseren Ruf oder unser Geschäft sowie die Gefährdung unseres Unternehmens durch zusätzliche Kosten oder Risiken aufgrund unserer Berichterstattung zu solchen Themen; die laufenden Schuldendienstverpflichtungen im Rahmen unserer Kreditfazilität sowie die finanziellen und operativen Auflagen für unser Unternehmen und das damit verbundene Zinsrisiko; die ausreichende Verfügbarkeit unserer liquiden Mittel zur Deckung unseres Liquiditätsbedarfs; die Volatilität unseres Aktienkurses; Umfang und Zeitpunkt etwaiger Rückkäufe im Rahmen unseres Aktienrückkaufprogramms sowie unsere Fähigkeit, durch ein solches Programm den Unternehmenswert für die Aktionäre zu steigern; unsere Fähigkeit, unser gutes Ansehen bei den Regierungen der Vereinigten Staaten und auf internationaler Ebene aufrechtzuerhalten und neue Verträge mit Einrichtungen des öffentlichen Sektors abzuschließen; das Eintreten von Katastrophenereignissen, die unser Geschäft oder das unserer derzeitigen und potenziellen Kunden stören könnten; künftige Übernahmen von oder Investitionen in komplementäre Unternehmen, Produkte, Abonnements oder Technologien; sowie die unter der Überschrift "Risikofaktoren" im Quartalsbericht von Rimini Street auf Formular 10-Q, eingereicht am 30. Juli 2026, und in den künftigen Jahresberichten von Rimini Street auf Formular 10-K, Quartalsberichten auf Formular 10-Q, aktuellen Berichten auf Formular 8-K sowie anderen bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) eingereichten Unterlagen von Rimini Street von Zeit zu Zeit aktualisiert werden. Darüber hinaus stellen zukunftsgerichtete Aussagen die Erwartungen, Pläne oder Prognosen von Rimini Street hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und Ansichten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung dar. Rimini Street geht davon aus, dass spätere Ereignisse und Entwicklungen dazu führen werden, dass sich die Einschätzungen von Rimini Street verändern. Auch wenn Rimini Street sich dazu entschließen könnte, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu einem späteren Zeitpunkt zu aktualisieren, lehnt Rimini Street ausdrücklich jede Verpflichtung dazu ab, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sollten nicht als Einschätzungen von Rimini Street zu einem Zeitpunkt nach dem Datum dieser Pressemitteilung angesehen werden.

2026 Rimini Street, Inc. Alle Rechte vorbehalten. "Rimini Street" ist eine eingetragene Marke von Rimini Street, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern, und Rimini Street, das Rimini Street-Logo und Kombinationen davon sowie andere mit TM gekennzeichnete Marken sind Marken von Rimini Street, Inc. Alle anderen Marken bleiben Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber, und sofern nicht anders angegeben, behauptet Rimini Street keine Zugehörigkeit, Billigung oder Verbindung mit einem solchen Markeninhaber oder anderen hier genannten Unternehmen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260806325577/de/

Contacts:

Janet Ravin

VP, Corporate Marketing

Rimini Street, Inc.

+1 702 285-3532

pr@riministreet.com