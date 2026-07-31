Der neue Dienst ermöglicht es Unternehmen, schnell und einfach eine globale, unternehmensweite Lösung für Governance, Kontrolle, Sicherheit und Leistungsmessung im Hinblick auf die Aktivitäten von KI-Agenten und deren Arbeitsabläufe zu implementieren und in Betrieb zu nehmen

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), das Unternehmen für Software Support und Agentic AI ERP sowie der führende Drittanbieter von Supportleistungen für Oracle-, SAP- und VMware-Software, gab heute die sofortige Verfügbarkeit von Rimini Govern for AI bekannt, dem neuesten Angebot im Rimini Govern-Portfolio des Unternehmens für Governance-, Risiko- und Compliance-Lösungen (GRC).

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Rimini Street Launches Rimini Govern for AI to Deliver Comprehensive AI Agent Governance, Security Interoperability as a Service

Der neue Managed Service wird rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr über die globalen Kommandozentralen von Rimini Street von erfahrenen KI-Ingenieuren bereitgestellt, um Unternehmen dabei zu unterstützen:

die Bereitstellung von KI-Agenten zu beschleunigen

das Betriebsrisiko von KI-Agenten zu verringern

den Einblick in die Aktivitäten der KI-Agenten zu verbessern

Funktionen zur Überprüfung der Aktivitäten von KI-Agenten bereitzustellen

die Betriebskosten ihrer KI-Agenten zu kontrollieren

den geschäftlichen Nutzen ihrer Investitionen in KI-Agenten zu messen

die Einführung von KI-Agenten sicher zu skalieren

Rimini Govern for AI bietet eine zentralisierte operative Steuerungsebene für KI-Agenten und unterstützt Unternehmen bei der Gesamtverwaltung durch die:

unternehmensweite Überwachung von Agentenaktivitäten, Arbeitsabläufen, Sicherheitsereignissen, dem Compliance-Status, Leistungskennzahlen und Kostendaten

Gewährleistung, dass Agenten ausschließlich autorisierte Aktivitäten ausführen und genehmigte Arbeitsabläufe erfolgreich abschließen

Durchsetzung von Sicherheits-, Governance- und Compliance-Vorgaben

Messung des ROI und des geschäftlichen Nutzens agentenbasierter KI

Ermöglichung eines raschen Eingreifens durch die erfahrenen KI-Ingenieure von Rimini Street, wenn dies erforderlich ist

Der Service umfasst zudem die Analyse der Grundursachen sowie Unterstützung bei der Behebung von Problemen mit KI-Agenten, um diese schnell zu lösen, Betriebsunterbrechungen zu minimieren und die Stabilität in allen KI-gestützten Arbeitsabläufen und Geschäftsprozessen zu gewährleisten.

"Mit Rimini Govern for AI können Unternehmen nun KI-Agenten zuverlässig und sicher einsetzen und den Betrieb dieser KI-Agenten skalieren und zwar mit der erforderlichen Überwachung, Kontrolle, Transparenz und Messbarkeit, um die Einführung zu beschleunigen, den ROI zu messen und Geschäftsergebnisse zu erzielen, zu denen unter anderem gesenkte Gesamtbetriebskosten, eine verbesserte Rentabilität und ein gestärkter Wettbewerbsvorteil gehören", sagte Seth Ravin, CEO von Rimini Street. "Mit mehr als zwanzig Jahren nachweislicher Erfahrung in der Bereitstellung von globalem, äußerst reaktionsschnellem und geschäftskritischem IT-Support für Tausende von Organisationen weltweit darunter Kunden aus dem öffentlichen Sektor, dem Bereich kritischer Infrastrukturen sowie aus dem Militär mit Anforderungen an Sicherheitsüberprüfungen ist Rimini Street einzigartig positioniert, um branchenführende Kompetenzen in den Bereichen globale KI-Agenten-Governance, Sicherheit, Compliance und Interoperabilität bereitzustellen."

"Wenn Unternehmen den Schritt von KI-Experimenten hin zur unternehmensweiten Einführung vollziehen, benötigen sie zuverlässige Transparenz, Governance und Kontrolle, um KI verantwortungsbewusst und sicher einzusetzen", sagte R "Ray" Wang, CEO von Constellation Research. "Kunden wünschen sich KI-Lösungen, die Unternehmen eine zentralisierte Grundlage bieten, um die KI in großem Maßstab zu sichern, zu betreiben, zu steuern und deren Wirksamkeit zu messen. Kombiniert man dies mit bewährter Unterstützung durch Unternehmenssoftware und fundiertem Prozesswissen, globalen Managed-Service-Kapazitäten rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr aus globalen Kommandozentralen sowie umfassender KI-Expertise, können Unternehmen KI nun schnell, kosteneffizient und mit Zuversicht in die Praxis umsetzen. Das ist ein Selbstläufer."

Eine wachsende Lücke bei der Steuerung von KI-Agenten

Während Unternehmen die Einführung von Agentic-KI beschleunigen, fehlt es vielen an zuverlässigen Einblicken in die operative Ausführung von KI-Agenten und Workflows, das Sicherheitsmanagement sowie die Integrationen. Viele haben zudem mit "Schatten-KI" zu kämpfen, darunter fragmentierte Überwachungstools, uneinheitliche Governance-Rahmenbedingungen über Geschäftsbereiche hinweg und die Unfähigkeit, die Leistung, die Kosten und den ROI von KI-Agenten auf Unternehmensebene zu messen.

Die Folge ist eine wachsende "Kontrolllücke" zwischen den Möglichkeiten autonomer KI-Agenten und dem erforderlichen operativen Management über verschiedene Unternehmenssoftware, Plattformen und Systeme hinweg. Tatsächlich "prognostiziert Gartner, dass bis 2027 40 der Unternehmen autonome KI-Agenten herabstufen oder außer Betrieb nehmen werden, da Governance-Lücken erst nach dem Auftreten von Produktionsvorfällen erkannt werden."1

Ein Betriebs- und Verwaltungsmodell für KI in Unternehmen

Rimini Govern for AI schließt die Lücke bei der KI-Kontrolle in Unternehmen mit einer neuen Managed-Operating-Lösung für Agentic AI. Der Dienst vereint KI-Governance-Funktionen, fundiertes Fachwissen über Unternehmensanwendungen und globale Managed Services, die es Unternehmen ermöglichen, die Aktivitäten von KI-Agenten sicher und skalierbar zu steuern und zu schützen.

Der Abonnementdienst Rimini Govern for AI lässt sich schnell und einfach in drei Phasen implementieren und ist bereits nach wenigen Wochen voll einsatzfähig:

Planung:Die Experten für KI-Agenten bei Rimini Street bewerten die Ziele eines Kunden im Bereich KI-Agenten, den aktuellen Stand der Vorbereitung, die Prioritäten bei der Governance sowie den Bedarf an einer Roadmap und geben wichtige Handlungsempfehlungen im Rahmen des kostenlosen Rimini AI Readiness Assessment sowie der von einem Rimini Street Enterprise Architect geleiteten Workshops zu "Rimini AI Strategy and Roadmap". Umsetzung:Rimini Street arbeitet mit seinen Kunden zusammen, um Rimini Govern for AI zu implementieren und (a) alle Agenten in der festgelegten Software, auf den Plattformen und in den Systemen zu erfassen; (b) den sicheren Zugriff zu konfigurieren, der zur Steuerung der Aktivitäten und Arbeitsabläufe von KI-Agenten erforderlich ist; sowie (c) die betrieblichen, finanziellen und Compliance-bezogenen Auswirkungen von KI-Agenten und Arbeitsabläufen zu bewerten. Betrieb:Die Bereitstellung des Rimini Govern for AI-Dienstes in Echtzeit rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr erfolgt durch erfahrene KI-Ingenieure von Rimini Street, die in den Global Command Centers von Rimini Street tätig sind. Diese verfügen zudem über integrierte Teams für die Systemüberwachung, Sicherheit und Integration als Dienstleistung, die ebenfalls rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr im Einsatz sind.

End-to-End-Lösungen für agentenbasierte KI

Rimini Govern for AI ist Teil der wachsenden Rimini Govern-Suite von Governance-, Risiko- und Compliance-Dienstleistungen von Rimini Street, die den Betrieb geschäftskritischer Unternehmenssoftware und -systeme für Tausende von Organisationen weltweit unterstützt darunter Global-100- und Fortune-500-Unternehmen sowie Kunden aus dem öffentlichen Sektor und dem Militär.

Der Service basiert auf einem bewährten, einheitlichen Bereitstellungsmodell, das im Laufe von mehr als 20 Jahren bei der Unterstützung geschäftskritischer Unternehmenssoftware von SAP, Oracle, VMware, Salesforce, Workday, ServiceNow und vielen anderen Softwareanbietern entwickelt wurde. Er eignet sich besonders für Unternehmen einschließlich solcher in stark regulierten oder sicherheitsgeprüften Betriebsbereichen -, die KI-Agenten unter Einsatz verschiedener KI-Tools, -Plattformen oder -Anbieter sicher in der Produktion bereitstellen möchten und den ROI ihrer KI-Investitionen messen wollen.

Gemeinsam bieten Rimini Agentworks, Rimini Agentic UX und Rimini Govern for AI Unternehmen ein umfassendes Dienstleistungsangebot zur Konzeption, Bereitstellung, Steuerung und Optimierung des Betriebs von KI-Agenten in geschäftskritischen Unternehmensumgebungen.

Rimini Agentworks ist ein umfassender Service für den Lebenszyklus von KI-Agenten, der es Unternehmen ermöglicht, den Weg von KI-Konzepten bis hin zur zuverlässigen Produktivbereitstellung zu beschreiten. Der Service unterstützt Kunden dabei, Agentenstrategien zu definieren, KI-Agenten und Workflows zu entwerfen und zu entwickeln, die Interoperabilität zu validieren, Funktions- und Sicherheitstests durchzuführen sowie die Betriebsbereitschaft zu zertifizieren.

Im Rahmen dieses Prozesses trägt Rimini Agentworks dazu bei, sicherzustellen, dass KI-Agenten vor jeder genehmigten Bereitstellung innerhalb der genehmigten Rahmenbedingungen hinsichtlich Geschäftspolitik, Genauigkeit, Sicherheit und Compliance arbeiten und die strengen Anforderungen an Governance, Überwachung und den Produktionsbetrieb erfüllen. Rimini Agentworks testet und zertifiziert sowohl die von Rimini Street entwickelten KI-Agenten als auch solche von anderen Drittanbietern.

Rimini Agentic UX ist eine intelligente, KI-gestützte Ebene zur Nutzerinteraktion, die auf bestehenden ERP-Systemen und -Versionen aufgesetzt wird. Sie ermöglicht eine moderne, nutzer-, rollen- und persona-basierte Benutzererfahrung und automatisiert Arbeitsabläufe unter Einsatz von KI-Agenten. Mit den Rimini Agentic UX-Lösungen können Unternehmen Daten verknüpfen, Erkenntnisse gewinnen und Entscheidungen auf der Grundlage empfohlener Maßnahmen treffen, die ERP-Prozesse optimieren und sofortige Produktivitätssteigerungen im gesamten Unternehmen bewirken, um so einen größeren Wettbewerbsvorteil zu erzielen.

Für weitere Informationen zum Rimini Street-Portfolio an Lösungen für Governance, Risiko und Compliance, zu denen auch Rimini Govern for AI gehört, oder um einen kostenlosen Workshop zur strategischen KI-Bewertung oder zur Roadmap-Erstellung zu vereinbaren, besuchen Sie bitte die Rimini Govern for AI-Webseite.

1 Quelle: Gartner Pressemitteilung, Gartner Says Applying Uniform Governance Across AI Agents Will Lead to Enterprise AI Agent Failure, Mai 2026. Gartner ist eine Marke von Gartner, Inc. und/oder deren verbundenen Unternehmen.

Über Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI, ein Unternehmen der Russell 2000, ist ein bewährter, vertrauenswürdiger globaler Anbieter von umfassendem, geschäftskritischem Support für Unternehmenssoftware, Managed Services und innovativen Agentic AI ERP-Lösungen und ist der führende Drittanbieter von Support für Oracle-, SAP- und VMware-Software. Das Unternehmen hat Tausende von IT-Dienstleistungsverträgen mit Unternehmen aus den Listen Fortune Global 100 und Fortune 500 sowie mit mittelständischen Unternehmen, Organisationen des öffentlichen Sektors und Regierungsbehörden abgeschlossen, die die "Rimini Smart Path"-Methodik genutzt haben, um bessere betriebliche Ergebnisse zu erzielen, Einsparungen in Höhe von mehreren Milliarden US-Dollar zu realisieren und Investitionen in KI sowie andere Innovationen zu finanzieren.

Weitere Informationen finden Sie unter www.riministreet.com, und verbinden Sie sich mit Rimini Street auf X, Facebook, Instagram und LinkedIn.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen keine historischen Fakten dar, sondern sind zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel durch Begriffe wie "voraussehen", "annehmen", "glauben", "planen", "fortsetzen", "könnte", "derzeit", "schätzen", "erwarten", "prognostizieren", "zukünftig", "beabsichtigen", "könnte", "möglicherweise", "Ausblick", "planen", "möglich", "Ziel", "potenziell", "vorhersagen", "prognostizieren", "widerspiegeln", "Ergebnisse", "scheinen", "anstreben", "sollten", "werden", "würden" sowie anderen ähnlichen Wörtern, Phrasen oder Ausdrücken begleitet. Diese zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter anderem Aussagen über unsere Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse, zukünftiger Möglichkeiten, globaler Expansion und anderer Wachstumsinitiativen sowie über unsere Investitionen in solche Initiativen. Sie basieren auf verschiedenen Annahmen und den aktuellen Erwartungen des Managements und sind keine Vorhersagen über die tatsächliche Leistung und stellen auch keine Aussagen über historische Fakten dar. Diese Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten in Bezug auf das Unternehmen Rimini Street, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem unsere Fähigkeit, neue Kunden zu gewinnen oder bestehende Kunden zu binden und/oder ihnen zusätzliche Produkte oder Dienstleistungen zu verkaufen; unsere Fähigkeit, ein angemessenes Umsatzwachstum zu erzielen und aufrechtzuerhalten; die Umsatzkosten, einschließlich Veränderungen bei den Kosten im Zusammenhang mit unseren Wachstumsbemühungen sowie die Ergebnisse etwaiger Maßnahmen zur Kostensteuerung, um diese an die aktuellen Umsatzerwartungen und die Erweiterung unseres Angebots anzupassen; die Auswirkungen des zunehmend intensiven Wettbewerbs in unserer Branche und unsere Fähigkeit, uns im Wettbewerb erfolgreich zu behaupten; unsere Fähigkeit, den Markt erfolgreich über die Vorteile unserer Support- und Managed-Services für ERP-Software aufzuklären und die Produkte und Dienstleistungen unseres Rimini Smart Path-Lösungsportfolios zu verkaufen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf unsere Agentic AI ERP-Lösungen; unsere Absichten hinsichtlich unseres Preismodells und die Erwartungen an die Einsparungen für Kunden im Vergleich zur Nutzung anderer Anbieter; die Entwicklung der ERP-Software-Management- und Support-Landschaft, mit der unsere Kunden und Interessenten konfrontiert sind; Schätzungen unseres gesamten adressierbaren Marktes; die Auswirkungen saisonaler Trends auf unsere Geschäftsergebnisse, einschließlich der Vertragsverlängerungszyklen für von Anbietern bereitgestellten Software-Support und Managed Services; die Auswirkungen der Bemühungen von Anbietern von Unternehmenssoftware, Upgrades oder Migrationen auf cloudbasierte Versionen ihrer Unternehmenssoftware zu verkaufen, auf unsere Geschäftsergebnisse; unsere Fähigkeit, unseren Betrieb schnell genug zu skalieren, um den sich ändernden Bedürfnissen unserer Kunden gerecht zu werden, oder unsere Kosten als Reaktion auf sich ändernde Kundennachfrage angemessen zu senken; Risiken, die sich aus der Einbindung von Technologien der künstlichen Intelligenz ("KI") in unsere Produkte oder Dienstleistungen ergeben, sowie etwaige Mängel im Zusammenhang mit KI-Technologien, die von uns oder von unseren Drittanbietern und Dienstleistern genutzt werden; unsere Fähigkeit, unsere Marke zu pflegen, zu schützen und zu stärken; der Verlust eines oder mehrerer Mitglieder unseres Führungsteams sowie unsere Fähigkeit, zusätzliches qualifiziertes Personal in den Bereichen Technik, Vertrieb und Marketing zu gewinnen und zu binden; unsere Fähigkeit, unsere Marketing- und Vertriebskapazitäten auszubauen; unsere Fähigkeit, Unterbrechungen oder Leistungseinbußen bei unseren Dienstleistungen zu vermeiden sowie die Auswirkungen solcher Unterbrechungen oder Leistungsprobleme auf unseren Geschäftsbetrieb; unsere Fähigkeit, uns gegen Cybersicherheitsbedrohungen zu schützen und Datenschutz- und Privatsphärevorschriften einzuhalten; unsere Erwartungen hinsichtlich neuer Produktangebote, innovativer Lösungen, Partnerschaften und Kooperationsprogramme sowie unsere Fähigkeit, strategische Partnerschaften aufzubauen und zu pflegen; unsere Fähigkeit zur internationalen Expansion und die mit globalen Geschäftsaktivitäten verbundenen Risiken; die Einstellung unserer Supportleistungen für die PeopleSoft-Softwareprodukte von Oracle und die Auswirkungen auf die Umsätze künftiger Perioden sowie die im Zusammenhang mit diesen Maßnahmen anfallenden Kosten; die anhaltenden Auswirkungen unserer Vergleichsvereinbarung mit Oracle vom Juli 2025 sowie unsere Fähigkeit, deren Bestimmungen einzuhalten; die Auswirkungen makroökonomischer Trends, einschließlich Inflation und Wechselkursschwankungen, sowie allgemeiner finanzieller, wirtschaftlicher, regulatorischer und politischer Rahmenbedingungen, die die Branche, in der wir tätig sind, sowie die Branchen, in denen unsere Kunden tätig sind, beeinflussen; unsere Fähigkeit, durch unsere Geschäftstätigkeit erhebliches Kapital zu erwirtschaften oder zusätzliches Kapital zu beschaffen, das zur Finanzierung und zum Ausbau unserer Geschäftstätigkeit sowie für Investitionen in neue Dienstleistungen und Produkte erforderlich ist; unser Geschäftsplan und unsere Fähigkeit, unser Wachstum und die damit verbundenen Investitionen wirksam zu sichern und zu steuern; Risiken im Zusammenhang mit Kundenbindungsraten, einschließlich unserer Fähigkeit, diese genau vorherzusagen; unsere Fähigkeit, unser geistiges Eigentum zu schützen; unsere Fähigkeit, ein wirksames internes Kontrollsystem für die Finanzberichterstattung aufrechtzuerhalten; Änderungen von Gesetzen oder Vorschriften, einschließlich Steuergesetzen oder ungünstige Ergebnisse unserer steuerlichen Positionierungen; Zollkosten; unsere Fähigkeit, Vorteile aus unseren operativen Nettoverlusten zu realisieren; etwaige negative Auswirkungen von Umwelt-, Sozial- und Governance-Themen ("ESG") auf unseren Ruf oder unser Geschäft sowie die Gefährdung unseres Unternehmens durch zusätzliche Kosten oder Risiken aufgrund unserer Berichterstattung zu solchen Themen; die laufenden Schuldendienstverpflichtungen im Rahmen unserer Kreditfazilität sowie die finanziellen und operativen Auflagen für unser Unternehmen und das damit verbundene Zinsrisiko; die ausreichende Verfügbarkeit unserer liquiden Mittel zur Deckung unseres Liquiditätsbedarfs; die Volatilität unseres Aktienkurses; Umfang und Zeitpunkt etwaiger Rückkäufe im Rahmen unseres Aktienrückkaufprogramms sowie unsere Fähigkeit, durch ein solches Programm den Unternehmenswert für die Aktionäre zu steigern; unsere Fähigkeit, unser gutes Ansehen bei den Regierungen der Vereinigten Staaten und auf internationaler Ebene aufrechtzuerhalten und neue Verträge mit Einrichtungen des öffentlichen Sektors abzuschließen; das Eintreten von Katastrophenereignissen, die unser Geschäft oder das unserer derzeitigen und potenziellen Kunden stören könnten; künftige Übernahmen von oder Investitionen in komplementäre Unternehmen, Produkte, Abonnements oder Technologien; sowie die unter der Überschrift "Risikofaktoren" im Quartalsbericht von Rimini Street auf Formular 10-Q, eingereicht am 30. Juli 2026, und in den künftigen Jahresberichten von Rimini Street auf Formular 10-K, Quartalsberichten auf Formular 10-Q, aktuellen Berichten auf Formular 8-K sowie anderen bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) eingereichten Unterlagen von Rimini Street von Zeit zu Zeit aktualisiert werden. Darüber hinaus stellen zukunftsgerichtete Aussagen die Erwartungen, Pläne oder Prognosen von Rimini Street hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und Ansichten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung dar. Rimini Street geht davon aus, dass spätere Ereignisse und Entwicklungen dazu führen werden, dass sich die Einschätzungen von Rimini Street verändern. Auch wenn Rimini Street sich dazu entschließen könnte, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu einem späteren Zeitpunkt zu aktualisieren, lehnt Rimini Street ausdrücklich jede Verpflichtung dazu ab, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sollten nicht als Einschätzungen von Rimini Street zu einem Zeitpunkt nach dem Datum dieser Pressemitteilung angesehen werden.

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