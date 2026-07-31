Die wichtigsten Finanzkennzahlen des zweiten Quartals umfassen:

Umsatz von 111,1 Mio. USD, ein Plus von 6,7 im Vergleich zum Vorjahr

Bereinigter Umsatz von 108,0 Mio. USD, ein Plus von 10,0 im Vergleich zum Vorjahr

Verbleibende Leistungsverpflichtungen (RPO) in Höhe von 636,9 Mrd. USD, ein Plus von 8,0 im Vergleich zum Vorjahr

Bereinigter annualisierter wiederkehrender Umsatz in Höhe von 401,1 Mio. USD ein Plus von 8,1 im Vergleich zum Vorjahr

Rimini Street, Inc., (Nasdaq: RMNI), ein globaler Anbieter von End-to-End-Unterstützung für Unternehmenssoftware, Managed Services und innovativen Agentic AI ERP-Lösungen sowie führender Drittanbieter von Support für Oracle-, SAP- und VMware-Software, hat heute die Ergebnisse für das am 30. Juni 2026 endende zweite Geschäftsquartal bekannt gegeben.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260730216666/de/

Rimini Street Announces Fiscal Second Quarter 2026 Financial and Operating Results

"Die Ergebnisse des zweiten Quartals sowie vier aufeinanderfolgende Quartale mit verbesserten Wachstumskennzahlen belegen die starke Nachfrage nach unserem Kernangebot 'Rimini Support', die zunehmende Akzeptanz unseres breiteren Portfolios an Unternehmenssoftware-Dienstleistungen sowie eine verbesserte Vertriebsleistung", erklärte Seth Ravin, President und CEO von Rimini Street. "Bei echter Innovation geht es nicht darum, die nächste "KI"-Version eines Softwareanbieters zu installieren es geht vielmehr darum, die Gesamtbetriebskosten zu senken, die Rentabilität zu steigern und den Wettbewerbsvorteil auszubauen. Wir unterstützen Unternehmen dabei, diese Ziele zu erreichen, indem wir die Kosten und Risiken unnötiger ERP-Software-Upgrades und -Migrationen vermeiden und stattdessen die innovativen "Agentic AI"-ERP-Lösungen von Rimini Street kostengünstig "über" die bestehende ERP-Software hinweg einsetzen, um eine schnellere, bessere, kostengünstigere und agilere Ausführung von ERP-Prozessen zu ermöglichen und das im Rahmen des bestehenden IT-Budgets."

"Die Quartalsergebnisse spiegeln die anhaltende Wachstumsdynamik, die zunehmende Vorhersehbarkeit der vertraglich vereinbarten Umsätze sowie ein diszipliniertes Bilanzmanagement wider", sagte Michael Perica, CFO von Rimini Street. "Im Laufe des Quartals haben wir weitere 10 Mio. US-Dollar an Schulden vorzeitig getilgt, die ausstehenden Verbindlichkeiten auf 48,4 Mio. US-Dollar reduziert und die Summe der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum 30. Juni 2026 auf 123,4 Mio. US-Dollar erhöht. Vergleiche des Betriebsergebnisses, des Jahresüberschusses und des Ergebnisses je Aktie des zweiten Quartals 2026 werden erheblich durch einen im zweiten Quartal 2025 erfassten Ertrag aus einem Rechtsstreitbeilegungsvergleich beeinflusst. Ohne Berücksichtigung der im Vorjahr angefallenen Posten im Zusammenhang mit Rechtsstreitigkeiten erzielte das Unternehmen weiterhin Rentabilität und Wachstum und investierte gleichzeitig in Vertriebskapazitäten, Produktinnovationen und KI-Dienstleistungsangebote in diesem Zusammenhang haben wir heute Rimini Govern for AI eingeführt, das die Steuerung und Verwaltung von KI-Agenten als Dienstleistung anbietet."

Ausgewählte Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2026

Der Umsatz belief sich im zweiten Quartal 2026 auf 111,1 Mio. US-Dollar, was einem Anstieg von 6,7 gegenüber den 104,1 Mio. US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres entspricht; ohne Berücksichtigung der Umsätze mit den PeopleSoft-Softwareprodukten von Oracle stieg der bereinigte Umsatz um 10,0 %.

Der Umsatz in den USA belief sich im zweiten Quartal 2026 auf 48,4 Mio. US-Dollar, was einem Rückgang von 1,6 gegenüber den 49,2 Mio. US-Dollar im Vorjahreszeitraum entspricht; ohne Berücksichtigung der Umsätze mit den PeopleSoft-Softwareprodukten von Oracle stieg der Umsatz in den USA um 3,1 %.

Der internationale Umsatz belief sich im zweiten Quartal 2026 auf 62,7 Mio. US-Dollar, was einem Anstieg von 14,1 gegenüber 55,0 Mio. US-Dollar im Vorjahreszeitraum entspricht; ohne die Umsätze mit den PeopleSoft-Softwareprodukten von Oracle stieg der internationale Umsatz um 15,8 %.

Die Abonnementumsätze beliefen sich auf 103,2 Mio. US-Dollar und machten 92,9 des Gesamtumsatzes im zweiten Quartal 2026 aus, verglichen mit Abonnementumsätzen von 98,5 Mio. US-Dollar, die im Vorjahreszeitraum 94,6 des Gesamtumsatzes ausmachten; ohne Berücksichtigung der Supportleistungen für die PeopleSoft-Softwareprodukte von Oracle beliefen sich die Abonnementumsätze im zweiten Quartal 2026 auf 100,3 Mio. US-Dollar bzw. 92,8 des Gesamtumsatzes, verglichen mit 92,8 Mio. US-Dollar bzw. 94,5 des Gesamtumsatzes im entsprechenden Vorjahreszeitraum.

Der annualisierte wiederkehrende Umsatz belief sich im zweiten Quartal 2026 auf 412,8 Mio. US-Dollar, was einem Anstieg von 4,8 gegenüber den 394,1 Mio. US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres entspricht; Ohne Berücksichtigung der Supportleistungen für die PeopleSoft-Softwareprodukte von Oracle beliefen sich die bereinigten annualisierten wiederkehrenden Umsätze im zweiten Quartal 2026 auf 401,1 Mio. US-Dollar, was einem Anstieg von 8,1 gegenüber den 371,1 Mio. US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres entspricht.

Die Zahl der aktiven Kunden belief sich zum 30. Juni 2026 auf 3.132, was einem Anstieg von 2,4 gegenüber 3.060 aktiven Kunden zum 30. Juni 2025 entspricht.

Die Umsatzbindungsrate betrug 90 für die jeweils letzten zwölf Monate, die am 30. Juni 2026 bzw. 2025 endeten.

Die berechneten Rechnungsbeträge beliefen sich im zweiten Quartal 2026 auf 100,9 Mio. US-Dollar, was einem Rückgang von 8,8 gegenüber den 110,6 Mio. US-Dollar im Vorjahreszeitraum entspricht.

Der bereinigte berechnete Umsatz, der den berechneten Umsatz im Zusammenhang mit den Supportleistungen für die PeopleSoft-Softwareprodukte von Oracle ausschließt, belief sich im zweiten Quartal 2026 auf 99,3 Mio. US-Dollar, was einem Rückgang von 8,0 gegenüber den 107,9 Mio. US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres entspricht.

Die verbleibenden Leistungsverpflichtungen (RPO) beliefen sich zum 30. Juni 2026 auf 636,9 Mio. US-Dollar, was einem Anstieg von 8,0 gegenüber den 589,8 Mio. US-Dollar zum 30. Juni 2025 entspricht; ohne Berücksichtigung der Supportleistungen für die PeopleSoft-Softwareprodukte von Oracle beliefen sich die bereinigten RPO zum 30. Juni 2026 auf 627,5 Mio. US-Dollar, was einem Anstieg von 8,8 gegenüber den 576,7 Mio. US-Dollar zum 30. Juni 2025 entspricht.

Die Bruttomarge betrug im zweiten Quartal 2026 60,9 gegenüber 60,4 im Vorjahreszeitraum.

Das Betriebsergebnis belief sich im zweiten Quartal 2026 auf 6,4 Mio. US-Dollar gegenüber 41,2 Mio. US-Dollar im Vorjahreszeitraum.

Das Non-GAAP-Betriebsergebnis belief sich im zweiten Quartal 2026 auf 9,2 Mio. US-Dollar, verglichen mit 10,9 Mio. US-Dollar im Vorjahreszeitraum.

Der Nettogewinn belief sich im zweiten Quartal 2026 auf 2,4 Mio. US-Dollar, verglichen mit 30,3 Mio. US-Dollar im entsprechenden Vorjahreszeitraum.

Der Non-GAAP-Nettogewinn betrug im zweiten Quartal 2026 5,9 Mio. US-Dollar, verglichen mit 7,8 Mio. US-Dollar im entsprechenden Vorjahreszeitraum.

Das bereinigte EBITDA belief sich im zweiten Quartal 2026 auf 10,5 Mio. US-Dollar, verglichen mit 14,0 Mio. US-Dollar im Vorjahreszeitraum.

Der unverwässerte und der verwässerte Gewinn je Aktie, der den Inhabern von Stammaktien zuzurechnen ist, belief sich im zweiten Quartal 2026 auf 0,03 US-Dollar bzw. 0,03 US-Dollar, verglichen mit einem unverwässerten und einem verwässerten Gewinn je Aktie von 0,33 US-Dollar bzw. 0,32 US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Die liquiden Mittel beliefen sich zum 30. Juni 2026 auf 123,4 Mio. US-Dollar, verglichen mit 101,3 Mio. US-Dollar zum 30. Juni 2025.

Ausgewählte Betriebsergebnisse für das zweite Quartal 2026

Es wurden neue und bestehende Kunden bekannt gegeben, die ihre Verträge mit Rimini Street erweitert haben, darunter die folgenden: Die VIVERE Group, ein führender indonesischer Innenausbauer und Möbelhersteller, entschied sich für Rimini Support for SAP ECC 6.0, um die Geschäftskontinuität zu stärken, eine kostspielige und betriebsstörende SAP-Migration zu vermeiden und Ressourcen in die digitale Transformation und Innovation umzulenken. One NZ, ein führender neuseeländischer Telekommunikationsanbieter, entschied sich für Rimini Support, um seine Oracle-Umgebung einschließlich Siebel CRM und Oracle Database zu optimieren und gleichzeitig seine Strategie zur Umstellung auf künstliche Intelligenz voranzutreiben. Das Unternehmen bezeichnete Rimini Street als vertrauenswürdigen "Partner für gemeinsame Innovation", der es ihm ermögliche, Kapital und Fachkräfte auf zukünftiges Wachstum sowie auf seine Vision, ein weltweit führender, KI-gestützter Telekommunikationsanbieter zu werden, zu konzentrieren. Medical Microinstruments, Inc., ein italienisches Unternehmen im Bereich der robotergestützten Mikrochirurgie, nutzt Rimini Consult for Salesforce, um den ROI seiner Technologieinvestitionen zu maximieren. Damit konnten unnötige Kosten für Software von Drittanbietern vermieden, wichtige Schulungs- und Zertifizierungsabläufe implementiert sowie eine langfristige Salesforce-Roadmap entwickelt werden, um das globale Wachstum des Unternehmens und die kontinuierliche Innovation im Bereich lebensverbessernder chirurgischer Technologien zu unterstützen. Das Unternehmen erklärte: "Die Fortschritte, die wir bei der Reduzierung manueller Prozesse und der Verbesserung der datengestützten Entscheidungsfindung erzielt haben, spiegeln den strategischen Wert wider, den Rimini Street für die Weiterentwicklung unserer Salesforce-Lösung mitbringt." Cochlear Limited, ein führendes australisches Unternehmen im Bereich der Hörtechnologie, entschied sich für Rimini Support for Oracle, um mehr Kontrolle und Flexibilität bei der Gestaltung seiner ERP-Roadmap zu erlangen, herstellerseitig vorgegebene Upgrade-Zyklen zu vermeiden und wichtige Ressourcen für die digitale Transformation sowie für neue, KI-gestützte Initiativen im Kundenservice und im Bereich der Datenanalyse freizusetzen. Das Unternehmen erklärte: "Durch den Wechsel zu Rimini Street haben wir die Kontrolle über unsere ERP-Plattform zurückgewonnen. Damit sind wir aus diesem vom Anbieter diktierten Upgrade-Zyklus herausgekommen."

Wir haben fast 6.800 Supportfälle bearbeitet und über 4.500 steuerliche, rechtliche und regulatorische Aktualisierungen in 25 Ländern bereitgestellt, wodurch wir einen durchschnittlichen Kundenzufriedenheitswert von 4,9 von 5,0 bei Rimini Support erreicht haben (wobei 5,0 als "ausgezeichnet" bewertet wird).

Geschäftsausblick

Das Unternehmen rechnet für das dritte Quartal 2026 mit einem Umsatz in einer Spanne von 110 Millionen bis 112 Mio. US-Dollar. Das Unternehmen bekräftigt zudem seinen Ausblick für das Gesamtjahr 2026, der ein Umsatzwachstum von 4 bis 6 sowie bereinigte EBITDA-Margen von 12,5 bis 15,5 vorsieht und im Einklang mit dem Ziel steht, die "Rule of 20" für das Geschäftsjahr 2026 zu erreichen.

Informationen zum Webcast und zur Telefonkonferenz

Das Unternehmen wird am 30. Juli 2026 um 17:00 Uhr Eastern Time 14:00 Uhr Pacific Time eine Telefonkonferenz und einen Webcast veranstalten, um die Ergebnisse des zweiten Quartals 2026 zu erörtern und einen Ausblick auf das Gesamtjahr 2026 zu geben. Eine Live-Übertragung der Veranstaltung ist auf der Investor-Relations-Website von Rimini Street unter dem Link Rimini Street IR-Veranstaltungen sowie direkt über den Webcast-Link verfügbar. Teilnehmer können sich unter der Nummer 1-800-836-8184 in die Telefonkonferenz einwählen. Eine Aufzeichnung des Webcasts wird nach der Veranstaltung ein Jahr lang verfügbar sein.

Verwendung von Nicht-GAAP-konformen Finanzkennzahlen durch das Unternehmen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "Nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen". Nicht-GAAP-konforme Finanzkennzahlen basieren nicht auf einem umfassenden Satz von Rechnungslegungsvorschriften oder -grundsätzen. Diese Nicht-GAAP-konforme Informationen ergänzen die gemäß den US-amerikanischen Rechnungslegungsgrundsätzen (GAAP) erforderlichen Angaben, stellen jedoch keine Leistungsmessung im Sinne dieser Grundsätze dar. Nicht-GAAP-konforme Finanzkennzahlen sollten zusätzlich zu den gemäß GAAP ermittelten Finanzkennzahlen betrachtet werden und nicht als Ersatz oder als übergeordnet zu diesen angesehen werden.

Die Überleitung der in dieser Pressemitteilung enthaltenen und nachstehend beschriebenen Nicht-GAAP-konformen Finanzkennzahlen zu den am ehesten vergleichbaren GAAP-Finanzkennzahlen ist in den Finanztabellen am Ende dieser Pressemitteilung dargestellt. Eine Erläuterung dieser Kennzahlen, warum wir sie für aussagekräftig halten und wie sie berechnet werden, finden Sie auch unter der Überschrift "Über Nicht-GAAP-konforme Finanzkennzahlen und bestimmte Schlüsselkennzahlen".

Über Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein Unternehmen der Russell 2000, ist ein bewährter, vertrauenswürdiger globaler Anbieter von umfassendem, geschäftskritischem Support für Unternehmenssoftware, Managed Services und innovativen Agentic AI ERP-Lösungen und ist der führende Drittanbieter von Support für Oracle-, SAP- und VMware-Software. Das Unternehmen hat Tausende von IT-Dienstleistungsverträgen mit Fortune Global 100-, Fortune 500-, mittelständischen, öffentlichen und staatlichen Organisationen abgeschlossen, die die Rimini Smart Path-Methodik genutzt haben, um bessere Betriebsergebnisse, Einsparungen in Milliardenhöhe und Mittel für KI und andere Innovationen zu erzielen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.riministreet.com, und verbinden Sie sich mit Rimini Street auf X, Facebook, Instagram und LinkedIn.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen keine historischen Fakten dar, sondern sind zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel durch Begriffe wie "voraussehen", "annehmen", "glauben", "planen", "fortsetzen", "könnte", "derzeit", "schätzen", "erwarten", "prognostizieren", "zukünftig", "beabsichtigen", "könnte", "möglicherweise", "Ausblick", "planen", "möglich", "Ziel", "potenziell", "vorhersagen", "prognostizieren", "widerspiegeln", "Ergebnisse", "scheinen", "anstreben", "sollten", "werden", "würden" sowie anderen ähnlichen Wörtern, Phrasen oder Ausdrücken begleitet. Diese zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter anderem Aussagen über unsere Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse, zukünftiger Möglichkeiten, globaler Expansion und anderer Wachstumsinitiativen sowie über unsere Investitionen in solche Initiativen. Sie basieren auf verschiedenen Annahmen und den aktuellen Erwartungen des Managements und sind keine Vorhersagen über die tatsächliche Leistung und stellen auch keine Aussagen über historische Fakten dar. Diese Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten in Bezug auf das Unternehmen Rimini Street, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem unsere Fähigkeit, neue Kunden zu gewinnen oder bestehende Kunden zu binden und/oder ihnen zusätzliche Produkte oder Dienstleistungen zu verkaufen; unsere Fähigkeit, ein angemessenes Umsatzwachstum zu erzielen und aufrechtzuerhalten; die Umsatzkosten, einschließlich Veränderungen bei den Kosten im Zusammenhang mit unseren Wachstumsbemühungen sowie die Ergebnisse etwaiger Maßnahmen zur Kostensteuerung, um diese an die aktuellen Umsatzerwartungen und die Erweiterung unseres Angebots anzupassen; die Auswirkungen des zunehmend intensiven Wettbewerbs in unserer Branche und unsere Fähigkeit, uns im Wettbewerb erfolgreich zu behaupten; unsere Fähigkeit, den Markt erfolgreich über die Vorteile unserer Support- und Managed-Services für ERP-Software aufzuklären und die Produkte und Dienstleistungen unseres Rimini Smart Path-Lösungsportfolios zu verkaufen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf unsere Agentic AI ERP-Lösungen; unsere Absichten hinsichtlich unseres Preismodells und die Erwartungen an die Einsparungen für Kunden im Vergleich zur Nutzung anderer Anbieter; die Entwicklung der ERP-Software-Management- und Support-Landschaft, mit der unsere Kunden und Interessenten konfrontiert sind; Schätzungen unseres gesamten adressierbaren Marktes; die Auswirkungen saisonaler Trends auf unsere Geschäftsergebnisse, einschließlich der Vertragsverlängerungszyklen für von Anbietern bereitgestellten Software-Support und Managed Services; die Auswirkungen der Bemühungen von Anbietern von Unternehmenssoftware, Upgrades oder Migrationen auf cloudbasierte Versionen ihrer Unternehmenssoftware zu verkaufen, auf unsere Geschäftsergebnisse; unsere Fähigkeit, unseren Betrieb schnell genug zu skalieren, um den sich ändernden Bedürfnissen unserer Kunden gerecht zu werden, oder unsere Kosten als Reaktion auf sich ändernde Kundennachfrage angemessen zu senken; Risiken, die sich aus der Einbindung von Technologien der künstlichen Intelligenz ("KI") in unsere Produkte oder Dienstleistungen ergeben, sowie etwaige Mängel im Zusammenhang mit KI-Technologien, die von uns oder von unseren Drittanbietern und Dienstleistern genutzt werden; unsere Fähigkeit, unsere Marke zu pflegen, zu schützen und zu stärken; der Verlust eines oder mehrerer Mitglieder unseres Führungsteams sowie unsere Fähigkeit, zusätzliches qualifiziertes Personal in den Bereichen Technik, Vertrieb und Marketing zu gewinnen und zu binden; unsere Fähigkeit, unsere Marketing- und Vertriebskapazitäten auszubauen; unsere Fähigkeit, Unterbrechungen oder Leistungseinbußen bei unseren Dienstleistungen zu vermeiden sowie die Auswirkungen solcher Unterbrechungen oder Leistungsprobleme auf unseren Geschäftsbetrieb; unsere Fähigkeit, uns gegen Cybersicherheitsbedrohungen zu schützen und Datenschutz- und Privatsphärevorschriften einzuhalten; unsere Erwartungen hinsichtlich neuer Produktangebote, innovativer Lösungen, Partnerschaften und Kooperationsprogramme sowie unsere Fähigkeit, strategische Partnerschaften aufzubauen und zu pflegen; unsere Fähigkeit zur internationalen Expansion und die mit globalen Geschäftsaktivitäten verbundenen Risiken; die Einstellung unserer Supportleistungen für die PeopleSoft-Softwareprodukte von Oracle und die Auswirkungen auf die Umsätze künftiger Perioden sowie die im Zusammenhang mit diesen Maßnahmen anfallenden Kosten; die anhaltenden Auswirkungen unserer Vergleichsvereinbarung mit Oracle vom Juli 2025 sowie unsere Fähigkeit, deren Bestimmungen einzuhalten; die Auswirkungen makroökonomischer Trends, einschließlich Inflation und Wechselkursschwankungen, sowie allgemeiner finanzieller, wirtschaftlicher, regulatorischer und politischer Rahmenbedingungen, die die Branche, in der wir tätig sind, sowie die Branchen, in denen unsere Kunden tätig sind, beeinflussen; unsere Fähigkeit, durch unsere Geschäftstätigkeit erhebliches Kapital zu erwirtschaften oder zusätzliches Kapital zu beschaffen, das zur Finanzierung und zum Ausbau unserer Geschäftstätigkeit sowie für Investitionen in neue Dienstleistungen und Produkte erforderlich ist; unser Geschäftsplan und unsere Fähigkeit, unser Wachstum und die damit verbundenen Investitionen wirksam zu sichern und zu steuern; Risiken im Zusammenhang mit Kundenbindungsraten, einschließlich unserer Fähigkeit, diese genau vorherzusagen; unsere Fähigkeit, unser geistiges Eigentum zu schützen; unsere Fähigkeit, ein wirksames internes Kontrollsystem für die Finanzberichterstattung aufrechtzuerhalten; Änderungen von Gesetzen oder Vorschriften, einschließlich Steuergesetzen oder ungünstige Ergebnisse unserer steuerlichen Positionierungen; Zollkosten; unsere Fähigkeit, Vorteile aus unseren operativen Nettoverlusten zu realisieren; etwaige negative Auswirkungen von Umwelt-, Sozial- und Governance-Themen ("ESG") auf unseren Ruf oder unser Geschäft sowie die Gefährdung unseres Unternehmens durch zusätzliche Kosten oder Risiken aufgrund unserer Berichterstattung zu solchen Themen; die laufenden Schuldendienstverpflichtungen im Rahmen unserer Kreditfazilität sowie die finanziellen und operativen Auflagen für unser Unternehmen und das damit verbundene Zinsrisiko; die ausreichende Verfügbarkeit unserer liquiden Mittel zur Deckung unseres Liquiditätsbedarfs; die Volatilität unseres Aktienkurses; Umfang und Zeitpunkt etwaiger Rückkäufe im Rahmen unseres Aktienrückkaufprogramms sowie unsere Fähigkeit, durch ein solches Programm den Unternehmenswert für die Aktionäre zu steigern; unsere Fähigkeit, unser gutes Ansehen bei den Regierungen der Vereinigten Staaten und auf internationaler Ebene aufrechtzuerhalten und neue Verträge mit Einrichtungen des öffentlichen Sektors abzuschließen; das Eintreten von Katastrophenereignissen, die unser Geschäft oder das unserer derzeitigen und potenziellen Kunden stören könnten; künftige Übernahmen von oder Investitionen in komplementäre Unternehmen, Produkte, Abonnements oder Technologien; sowie die unter der Überschrift "Risikofaktoren" im Quartalsbericht von Rimini Street auf Formular 10-Q, eingereicht am 30. Juli 2026, und in den künftigen Jahresberichten von Rimini Street auf Formular 10-K, Quartalsberichten auf Formular 10-Q, aktuellen Berichten auf Formular 8-K sowie anderen bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) eingereichten Unterlagen von Rimini Street von Zeit zu Zeit aktualisiert werden. Darüber hinaus stellen zukunftsgerichtete Aussagen die Erwartungen, Pläne oder Prognosen von Rimini Street hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und Ansichten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung dar. Rimini Street geht davon aus, dass spätere Ereignisse und Entwicklungen dazu führen werden, dass sich die Einschätzungen von Rimini Street verändern. Auch wenn Rimini Street sich dazu entschließen könnte, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu einem späteren Zeitpunkt zu aktualisieren, lehnt Rimini Street ausdrücklich jede Verpflichtung dazu ab, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sollten nicht als Einschätzungen von Rimini Street zu einem Zeitpunkt nach dem Datum dieser Pressemitteilung angesehen werden.

2026 Rimini Street, Inc. Alle Rechte vorbehalten. "Rimini Street" ist eine eingetragene Marke von Rimini Street, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern, und Rimini Street, das Rimini Street-Logo und Kombinationen davon sowie andere mit TM gekennzeichnete Marken sind Marken von Rimini Street, Inc. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Sofern nicht anders angegeben, erhebt Rimini Street keinen Anspruch auf Zugehörigkeit, Befürwortung oder Assoziierung mit den Inhabern dieser Marken oder anderen hier erwähnten Unternehmen.

RIMINI STREET, INC. Ungeprüfte verkürzte Konzernbilanz (in Tausend, außer Beträge pro Aktie) AKTIVA 30. Juni

2026 31. Dezember

2025 Umlaufvermögen: Barmittel und Barmitteläquivalente USD 123.441 USD 119.974 Nicht frei verfügbare Barmittel, kurzfristig 342 341 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, abzüglich Wertberichtigungen in Höhe von 1.802 USD bzw. 1.443 USD 91.760 136.866 Abgegrenzte Vertragskosten, kurzfristig 17.579 17.734 Vorausbezahlte Aufwendungen und Sonstiges 29.141 25.447 Gesamtes Umlaufvermögen 262.263 300.362 Langfristige Vermögenswerte: Nicht frei verfügbare Barmittel, langfristig 784 785 Sachanlagen, abzüglich kumulierter Abschreibungen in Höhe von 24.606 USD bzw. 23.822 USD 9.615 10.239 Nutzungsrechte aus Operating-Leasingverhältnissen 19.695 21.371 Abgegrenzte Vertragskosten, langfristig 24.064 24.436 Einlagen und Sonstiges 8.717 8.379 Latente Ertragsteuern, netto 59.114 57.540 Gesamtvermögen USD 384.252 USD 423.112 VERBINDLICHKEITEN, KÜNDBARE VORZUGSAKTIEN UND EIGENKAPITALDEFIZIT Kurzfristige Verbindlichkeiten: Kurzfristige Fälligkeiten langfristiger Verbindlichkeiten USD USD 4.031 Verbindlichkeiten 4.577 5.752 Aufgelaufene Vergütungen, Leistungen und Provisionen 36.851 39.609 Sonstige Rückstellungen 23.466 24.307 Verbindlichkeiten aus Operating-Leasingverhältnissen, kurzfristig 4.355 4.984 Abgegrenzte Erlöse, aktuell 243.059 268.717 Gesamtbetrag der kurzfristigen Verbindlichkeiten 312.308 347.400 Langfristige Verbindlichkeiten: Langfristige Verbindlichkeiten, abzüglich kurzfristiger Fälligkeiten 46.575 63.156 Abgegrenzte Einnahmen, langfristig 24.072 18.824 Verbindlichkeiten aus Operating-Leasingverhältnissen, langfristig 16.600 18.843 Sonstige langfristige Verbindlichkeiten 1.365 1.918 Gesamtverbindlichkeiten 400.920 450.141 Defizit der Aktionäre: Vorzugsaktie, Nennwert 0,0001 USD pro Aktie. 99.820 Aktien genehmigt (ohne 180 Aktien der Vorzugsaktien der Serie A); keine weiteren Serien wurden festgelegt. Stammaktien, Nennwert 0,0001 USD. 1.000.000 genehmigt; 93.336 bzw. 91.603 ausgegebene und im Umlauf befindliche Aktien 9 9 Kapitalrücklage 186.907 181.075 Kumulierte sonstige Gesamtergebnisverluste (4.843 (5.613 Kumuliertes Defizit (197.625 (201.384 Eigene Aktien, zu Anschaffungskosten, 137 bzw. 137 Aktien (1.116 (1.116 Gesamtdefizit der Aktionäre (16.668 (27.029 Gesamtverbindlichkeiten und Aktionärsdefizit USD 384,252 USD 423,112

RIMINI STREET, INC. Ungeprüfte verkürzte konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung (in Tausend, außer Beträge pro Aktie) Dreimonatszeitraum endend am Sechsmonatszeitraum endend am 30. Juni 30. Juni 2026 2025 2026 2025 Umsatz USD 111.075 USD 104.114 USD 216.548 USD 208.318 Umsatzkosten 43.378 41.261 86.586 81.931 Bruttogewinn 67.697 62.853 129.962 126.387 Betriebskosten: Vertrieb und Marketing 42.743 38.020 81.379 72.275 Allgemeine und administrative Kosten 17.301 16.845 35.151 34.376 Forschung und Entwicklung 1.114 1.685 Umstrukturierungskosten 166 722 573 1.184 Prozesskosten und damit verbundene Rückforderungen: Rechtsstreitbeilegung (36.196 (36.196 Honorare für Fachleute und sonstige Prozesskosten 2.264 4.189 Prozesskosten und damit verbundene Rückforderungen, netto (33.932 (32.007 Gesamtbetriebskosten 61.324 21.655 118.788 75.828 Betriebsergebnis 6.373 41.198 11.174 50.559 Nicht-operative Erträge und Aufwendungen: Zinsaufwand (1.130 (1.629 (2.381 (3.304 Sonstige Erträge (Aufwendungen), netto (284 1.232 (1.524 1.155 Gewinn vor Steuern 4.959 40.801 7.269 48.410 Einkommensteuern (2.561 (10.543 (3.510 (14.802 Reingewinn USD 2.398 USD 30.258 USD 3.759 USD 33.608 Den Stammaktionären zurechenbarer Jahresüberschuss je Aktie: Basis USD 0,03 USD 0,33 USD 0,04 USD 0,37 Verwässert USD 0,03 USD 0,32 USD 0,04 USD 0,36 Gewichtete durchschnittliche Anzahl der im Umlauf befindlichen Stammaktien: Basis 92.931 92.127 92.364 91.686 Verwässert 94.833 94.120 94.398 93.752

RIMINI STREET, INC. Überleitung von GAAP zu Nicht-GAAP (in Tausend) Dreimonatszeitraum endend am Sechsmonatszeitraum endend am 30. Juni 30. Juni 2026 2025 2026 2025 Überleitung des Nicht-GAAP-konformen Betriebsergebnisses: Betriebsergebnis USD 6.373 USD 41.198 USD 11.174 USD 50.559 Nicht-GAAP-konforme Anpassungen: Prozesskosten und damit verbundene Rückforderungen, netto (33.932 (32.007 Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen 2.660 2.873 5.321 5.575 Umstrukturierungskosten 166 722 573 1.184 Nicht-GAAP-konformes Betriebsergebnis USD 9.199 USD 10.861 USD 17.068 USD 25.311 Überleitung des Nicht-GAAP-konformen Nettogewinns: Gewinn vor Steuern USD 4.959 USD 40.801 USD 7.269 USD 48.410 Nicht-GAAP-konforme Anpassungen: Prozesskosten und damit verbundene Rückforderungen, netto (33.932 (32.007 Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen 2.660 2.873 5.321 5.575 Umstrukturierungskosten 166 722 573 1.184 Nicht-GAAP-konforme Ertragsteuern (1.904 (2.626 (3.233 (5.814 Nicht-GAAP-konformer Nettogewinn USD 5.881 USD 7.838 USD 9.930 USD 17.348 Nicht-GAAP-konforme EBITDA-Überleitung: Reingewinn USD 2.398 USD 30.258 USD 3.759 USD 33.608 Nicht-GAAP-konforme Anpassungen: Zinsaufwand 1.130 1.629 2.381 3.304 Einkommensteuern 2.561 10.543 3.510 14.802 Abschreibungs- und Amortisationsaufwand 1.004 858 1.999 1.789 EBITDA 7.093 43.288 11.649 53.503 Nicht-GAAP-konforme Anpassungen: Prozesskosten und damit verbundene Rückforderungen, netto (33.932 (32.007 Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen 2.660 2.873 5.321 5.575 Umstrukturierungskosten 166 722 573 1.184 Nicht realisierte Wechselkursverluste 612 1.029 1.893 1.429 Bereinigtes EBITDA USD 10.531 USD 13.980 USD 19.436 USD 29.684 Berechnete Rechnungsbeträge: Umsatz USD 111.075 USD 104.114 USD 216.548 USD 208.318 Abgegrenzte Umsatzerlöse, kurzfristig und langfristig, zum Ende der Periode 267.131 262.945 267.131 262.945 Abgegrenzte Umsatzerlöse, kurzfristig und langfristig, zu Beginn der Periode 277.329 256.423 287.541 281.197 Veränderung der abgegrenzten Umsatzerlöse (10.198 6.522 (20.410 (18.252 Berechnete Rechnungsbeträge 100.877 110.636 196.138 190.066 Abzüglich PeopleSoft berechnete Rechnungsbeträge (1.573 (2.724 (4.636 (7.150 Bereinigte berechnete Rechnungsbeträge USD 99.304 USD 107.912 USD 191.502 USD 182.916

RIMINI STREET, INC. Bereinigte berechnete Rechnungsbeträge (in Tausend) Dreimonatszeitraum endend am 30. Juni Überleitung des bereinigten Umsatzes: 2026 2025 Umsatz USD 111.075 USD 104.114 Abzüglich PeopleSoft-Umsätze 3.060 5.929 Bereinigter Umsatz USD 108.015 USD 98.185 Dreimonatszeitraum endend am 30. Juni Überleitung der bereinigten annualisierten wiederkehrenden Umsätze: 2026 2025 Annualisierte wiederkehrende Umsätze USD 412.837 USD 394.072 Abzüglich annualisierte wiederkehrende PeopleSoft-Umsätze 11.742 22.949 Bereinigter annualisierter wiederkehrender Umsatz USD 401.095 USD 371.123 Überleitung der bereinigten verbleibenden Leistungsverpflichtungen: 30 Juni 2026 30. Juni 2025 Verbleibende Leistungsverpflichtungen USD 636.893 USD 589.847 Abzüglich der verbleibenden PeopleSoft -Leistungsverpflichtungen 9.346 13.142 Bereinigte verbleibende Leistungsverpflichtungen USD 627.547 USD 576.705

Zu Nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen und bestimmten Schlüsselkennzahlen

Um Investoren und anderen Interessierten zusätzliche Informationen zu den Ergebnissen von Rimini Street zur Verfügung zu stellen, haben wir die folgenden Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen sowie bestimmte Schlüsselkennzahlen offengelegt. Im Folgenden beschreiben wir die Begriffe "aktive Kunden", "bereinigter Umsatz", "annualisierte wiederkehrende Umsätze", "bereinigte annualisierte wiederkehrende Umsätze", "Umsatzbindungsrate" und "verbleibende Leistungsverpflichtungen", die jeweils wichtige operative Kennzahlen für unser Geschäft darstellen. Darüber hinaus haben wir die folgenden Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen offengelegt: Nicht-GAAP-Betriebsergebnis, Nicht-GAAP-Jahresüberschuss, EBITDA, bereinigtes EBITDA, berechnete Rechnungsbeträge, bereinigte berechnete Rechnungsbeträge und bereinigte verbleibende Leistungsverpflichtungen. Darüber hinaus stellen wir bestimmte Finanzkennzahlen vor, in denen unser PeopleSoft-Softwareangebot von Oracle nicht berücksichtigt ist, um Investoren einen Einblick in die Geschäftstätigkeit unseres fortgeführten Geschäfts zu ermöglichen, ohne die mit der Einstellung von PeopleSoft verbundenen Rückgänge zu berücksichtigen. Rimini Street hat in den obigen Tabellen eine Überleitung jeder in dieser Pressemitteilung zur Geschäftsergebnisveröffentlichung verwendeten Nicht-GAAP-Finanzkennzahl auf die am ehesten vergleichbare GAAP-Finanzkennzahl bereitgestellt. Diese Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen werden im Folgenden ebenfalls beschrieben.

Der Hauptzweck der Verwendung von Nicht-GAAP-konformen Kennzahlen besteht darin, zusätzliche Informationen bereitzustellen, die nach Ansicht der Geschäftsleitung für Investoren nützlich sein könnten, und Investoren in die Lage zu versetzen, unsere Ergebnisse auf die gleiche Weise wie die Geschäftsleitung zu bewerten. Wir präsentieren auch die nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen, da wir der Ansicht sind, dass sie Investoren dabei unterstützen, unsere Leistung über Berichtsperioden hinweg auf einer einheitlichen Basis zu vergleichen und unsere Ergebnisse mit denen anderer Unternehmen zu vergleichen, indem wir Posten ausschließen, die unserer Meinung nach nicht aussagekräftig für unsere operative Kerngeschäftstätigkeit sind. Insbesondere verwendet das Management diese Nicht-GAAP-konformen Kennzahlen zur Messung der operativen Leistung, zur Erstellung unseres jährlichen Betriebsbudgets, zur Zuweisung von Ressourcen zur Verbesserung der finanziellen Leistung unseres Unternehmens, zur Bewertung der Wirksamkeit unserer Geschäftsstrategien, zur Gewährleistung der Konsistenz und Vergleichbarkeit mit früheren Finanzergebnissen, zur Erleichterung des Vergleichs unserer Ergebnisse mit denen anderer Unternehmen, von denen viele ähnliche Nicht-GAAP-konforme Finanzkennzahlen zur Ergänzung ihrer GAAP-konformen Ergebnisse verwenden, sowie zur Kommunikation mit unserem Vorstand über unsere finanzielle Leistung. Anleger sollten sich jedoch bewusst sein, dass nicht alle Unternehmen diese Nicht-GAAP-konformen Kennzahlen einheitlich definieren.

Ein aktiver Kunde ist eine eigenständige Einheit, die unsere Dienstleistungen zur Unterstützung eines bestimmten Produkts in Anspruch nimmt; dazu zählen Unternehmen, Bildungseinrichtungen, staatliche Institutionen oder Geschäftsbereiche eines Unternehmens. Wenn beispielsweise für ein und dieselbe Einheit Support für zwei verschiedene Produkte erbracht wird, zählen wir dies als zwei separate aktive Kunden. Wir sind der Ansicht, dass unsere Fähigkeit, die Zahl unserer aktiven Kunden zu steigern, ein Indikator für das Wachstum unseres Unternehmens, den Erfolg unserer Vertriebs- und Marketingaktivitäten sowie den Mehrwert ist, den unsere Dienstleistungen unseren Kunden bieten.

Der bereinigte Umsatz ist der Umsatz, der um die Umsätze aus Dienstleistungen für die PeopleSoft-Softwareprodukte von Oracle bereinigt wurde.

Der annualisierte wiederkehrende Umsatz (ARR) entspricht dem Betrag der in einem Geschäftsquartal erfassten Abonnementumsätze, multipliziert mit vier. Dies liefert uns einen Anhaltspunkt für die Umsätze, die in den folgenden 12 Monaten mit unserem bestehenden Kundenstamm erzielt werden können, unter der Annahme, dass in diesem Zeitraum keine Kündigungen oder Preisänderungen eintreten. Die Abonnementumsätze schließen einmalige Umsätze aus, die bislang jedoch unerheblich waren.

Der bereinigte annualisierte wiederkehrende Umsatz (Adjusted ARR) ist der annualisierte wiederkehrende Umsatz, bereinigt um die Abonnementumsätze im Zusammenhang mit Dienstleistungen für die PeopleSoft-Softwareprodukte von Oracle, die während eines Geschäftsquartals erfasst wurden, und multipliziert mit vier.

Die Umsatzbindungsrate (Revenue Retention Rate)ist der tatsächliche Abonnementumsatz (in US-Dollar), der über einen Zeitraum von 12 Monaten von Kunden erzielt wurde, die am Tag vor Beginn dieses 12-Monats-Zeitraums Kunden waren, geteilt durch unseren annualisierten wiederkehrenden Umsatz zum Tag vor Beginn des 12-Monats-Zeitraums.

Das Non-GAAP-Betriebsergebnis ist das Betriebsergebnis, bereinigt um folgende Posten: Prozesskosten und damit verbundene Rückerstattungen (netto), Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen sowie Umstrukturierungskosten. Die Ausnahmen werden im Folgenden näher erläutert.

Die Nicht-GAAP-Ertragsteuern entsprechen dem Ertragsteuereffekt, der um folgende Posten bereinigt wurde: Prozesskosten und damit verbundene Rückerstattungen (netto), Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen sowie Umstrukturierungskosten, die vom Ergebnis vor Ertragsteuern abgezogen wurden.

Der Non-GAAP-Jahresüberschuss ist der Jahresüberschuss, bereinigt um folgende Posten: Prozesskosten und damit verbundene Rückerstattungen (netto), Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen sowie Umstrukturierungskosten nach Steuern. Diese Ausschlüsse werden im Folgenden näher erläutert.

Insbesondere schließt die Unternehmensleitung für die dargestellten Zeiträume die folgenden Posten gegebenenfalls aus ihren Non-GAAP-Finanzkennzahlen aus:

Prozesskosten und damit verbundene Erstattungen, netto: Die Prozesskosten sowie die damit verbundenen Erstattungen aus Vergleichen, Versicherungen und Rechtsmitteln beziehen sich auf externe Kosten im Zusammenhang mit Rechtsstreitigkeiten. Diese Kosten und Erstattungen spiegeln die Rechtsstreitigkeiten wider, an denen wir beteiligt sind, und stehen in keinem Zusammenhang mit dem Tagesgeschäft oder unserem Kerngeschäft, der Betreuung unserer Mandanten.

Aufwand für aktienbasierte Vergütungen: Unsere Vergütungsstrategie umfasst den Einsatz aktienbasierter Vergütungen, um Mitarbeiter zu gewinnen und zu binden. Diese Strategie zielt in erster Linie darauf ab, die Interessen der Mitarbeiter mit denen unserer Aktionäre in Einklang zu bringen und eine langfristige Mitarbeiterbindung zu erreichen. Infolgedessen schwanken die Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen aus Gründen, die in der Regel nicht mit operativen Entscheidungen in einem bestimmten Zeitraum zusammenhängen.

Umstrukturierungskosten: Die Kosten setzen sich in erster Linie aus Abfindungskosten im Zusammenhang mit dem Umstrukturierungsplan des Unternehmens zusammen.

Das EBITDA ist das Jahresergebnis, bereinigt um folgende Posten: Zinsaufwendungen, Ertragsteuern sowie Abschreibungen und Amortisationen.

Das bereinigte EBITDA ist das EBITDA, das um folgende Posten bereinigt wurde: Prozesskosten und damit verbundene Rückerstattungen (netto), Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen sowie Umstrukturierungskosten, wie oben erläutert. Darüber hinaus wird dieser Wert um nicht realisierte Wechselkursgewinne oder -verluste bereinigt.

Die berechneten Umsatzerlöse entsprechen der Veränderung der abgegrenzten Umsatzerlöse der aktuellen Periode zuzüglich der Umsatzerlöse der aktuellen Periode.

Die bereinigten berechneten Umsatzerlöse sind die berechneten Umsatzerlöse, die um die berechneten Umsatzerlöse aus Dienstleistungen für die PeopleSoft-Softwareprodukte von Oracle bereinigt wurden.

Die verbleibenden Leistungsverpflichtungen (RPO) umfassen alle künftigen, vertraglich vereinbarten, nicht kündbaren Umsätze, die noch nicht als Umsatz erfasst wurden, und beinhalten abgegrenzte Umsätze sowie noch nicht in Rechnung gestellte Beträge.

Die bereinigten verbleibenden Leistungsverpflichtungen (Adjusted RPO) sind die verbleibenden Leistungsverpflichtungen des Unternehmens, bereinigt um die verbleibenden Leistungsverpflichtungen für Dienstleistungen im Zusammenhang mit den PeopleSoft-Softwareprodukten von Oracle.

Die Rule of 20 ist erfüllt, wenn die prozentuale Umsatzsteigerung und der prozentuale Anteil des bereinigten EBITDA am Umsatz zusammen 20 ergeben.

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