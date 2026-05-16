Die Aktie von SFC Energy (ISIN: DE0007568578) gewann im Wochenverlauf 16,80 Prozent und war damit der stärkste Wert im SDAX. Zum Handelsschluss am Freitag notierte das Papier bei 21,00 Euro. Das Wochenhoch wurde am Donnerstag im Xetra-Handel bei 22,10 Euro erreicht.Status Aktuell ist die Aktie keine laufende RuMaS-Empfehlung. Ob ein Einstieg für Sie sinnvoll ist, sollten Sie anhand Ihrer persönlichen Anlagestrategie entscheiden. Wenn Sie unsere Einschätzung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 RuMaS