Die Aktie von SFC Energy (ISIN: DE0007568578) gewann im Wochenverlauf 16,80 Prozent und war damit der stärkste Wert im SDAX. Zum Handelsschluss am Freitag notierte das Papier bei 21,00 Euro. Das Wochenhoch wurde am Donnerstag im Xetra-Handel bei 22,10 Euro erreicht.Status Aktuell ist die Aktie keine laufende RuMaS-Empfehlung. Ob ein Einstieg für Sie sinnvoll ist, sollten Sie anhand Ihrer persönlichen Anlagestrategie entscheiden. Wenn Sie unsere Einschätzung ...

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