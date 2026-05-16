Die Aktie von Delivery Hero (ISIN: DE000A2E4K43) legte im Wochenverlauf um 47,57 Prozent zu und war damit der stärkste Wert im MDAX. Zum Handelsschluss am Freitag notierte das Papier auf Xetra bei 29,50 Euro und damit auf Wochenhoch.Status Aktuell ist die Aktie keine laufende RuMaS-Empfehlung. Ob ein Einstieg für Sie sinnvoll ist, sollten Sie anhand Ihrer persönlichen Anlagestrategie entscheiden. Wenn Sie unsere Einschätzung sowie aus unserer Sicht ...

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